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Айтишники на Career Day расскажут о развитии карьеры в IT

16.03.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

10 апреля пройдет пятая ежегодная конференция Career Day. Мероприятие состоится в онлайн-формате, событие предназначено для IT-специалистов из Беларуси, Украины, России, Казахстана и других стран.

Темы, которые рассмотрят на конференции:

  • Кто нужен топовым IT-компаниям;
  • Что делать Middle, чтобы стать Senior;
  • Лайфхаки от Seniors;
  • Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
  • Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
  • Переход из инженерных специальностей в менеджерские;
  • Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру.

На конференции выступят спикеры из нашей страны, а также из Великобритании, Украины и России. Некоторые из тем, о которых они расскажут:

  • DevOps в большой и маленькой компании. Различия, карьера, рост, перспективы;
  • Как пандемия повлияла на рынок мобильных приложений;
  • Централизация с VMware Horizon. Как защитить данные компании, сохранив максимальную гибкость;
  • Full-Stack Developer. Почему важно стремиться стать им. Взгляд со стороны разработчика и нанимателя.

Подключиться к Career Day можно бесплатно, в таком случае вы получите доступ к онлайн-трансляции, виртуальной экспозоне, чатам, воркшопам от компаний, списку вакансий от партнеров, сможете участвовать в голосованиях. А за билет стоимостью 25 рублей вдобавок к перечисленному у вас будет pdf-презентация, доступ к записи выступлений и воркшопов, а также контакты представителей компаний для собеседования.

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10 апреля пройдет пятая ежегодная конференция Career Day. Мероприятие состоится в онлайн-формате, событие предназначено для IT-специалистов из Беларуси, Украины, России,...
 
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