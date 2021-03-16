Айтишники на Career Day расскажут о развитии карьеры в IT

Источник материала: Onliner

10 апреля пройдет пятая ежегодная конференция Career Day . Мероприятие состоится в онлайн-формате, событие предназначено для IT-специалистов из Беларуси, Украины, России, Казахстана и других стран.

Темы, которые рассмотрят на конференции:

Кто нужен топовым IT-компаниям;

Что делать Middle, чтобы стать Senior;

Лайфхаки от Seniors;

Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;

Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;

Переход из инженерных специальностей в менеджерские;

Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру.

На конференции выступят спикеры из нашей страны, а также из Великобритании, Украины и России. Некоторые из тем, о которых они расскажут:

DevOps в большой и маленькой компании. Различия, карьера, рост, перспективы;

Как пандемия повлияла на рынок мобильных приложений;

Централизация с VMware Horizon. Как защитить данные компании, сохранив максимальную гибкость;

Full-Stack Developer. Почему важно стремиться стать им. Взгляд со стороны разработчика и нанимателя.

Подключиться к Career Day можно бесплатно, в таком случае вы получите доступ к онлайн-трансляции, виртуальной экспозоне, чатам, воркшопам от компаний, списку вакансий от партнеров, сможете участвовать в голосованиях. А за билет стоимостью 25 рублей вдобавок к перечисленному у вас будет pdf-презентация, доступ к записи выступлений и воркшопов, а также контакты представителей компаний для собеседования.