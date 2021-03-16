Айтишники на Career Day расскажут о развитии карьеры в IT

10 апреля пройдет пятая ежегодная конференция Career Day. Мероприятие состоится в онлайн-формате, событие предназначено для IT-специалистов из Беларуси, Украины, России, Казахстана и других стран.
Темы, которые рассмотрят на конференции:
Кто нужен топовым IT-компаниям;
Что делать Middle, чтобы стать Senior;
Лайфхаки от Seniors;
Собственный бизнес как вершина карьеры в IТ;
Можно ли развить Soft Skills и как это сделать;
Переход из инженерных специальностей в менеджерские;
Как зарабатывать больше в свободное время фрилансеру.
На конференции выступят спикеры из нашей страны, а также из Великобритании, Украины и России. Некоторые из тем, о которых они расскажут:
DevOps в большой и маленькой компании. Различия, карьера, рост, перспективы;
Как пандемия повлияла на рынок мобильных приложений;
Централизация с VMware Horizon. Как защитить данные компании, сохранив максимальную гибкость;
Full-Stack Developer. Почему важно стремиться стать им. Взгляд со стороны разработчика и нанимателя.
Подключиться к Career Day можно бесплатно, в таком случае вы получите доступ к онлайн-трансляции, виртуальной экспозоне, чатам, воркшопам от компаний, списку вакансий от партнеров, сможете участвовать в голосованиях. А за билет стоимостью 25 рублей вдобавок к перечисленному у вас будет pdf-презентация, доступ к записи выступлений и воркшопов, а также контакты представителей компаний для собеседования.