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Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

16.03.2021 16:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания BMW представила электрический кроссовер iX осенью прошлого года, но только сейчас пресс-служба баварского производителя рассказала подробности о новой мультимедийной системе новинки — iDrive 8-го поколения (BMW Operating System 8). 

Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

Теперь взаимодействие между водителем и автомобилем все более напоминает фантастические фильмы про будущее. Ключевым элементом iDrive 8 стал огромный изогнутый дисплей (Curved Display), поместивший на себя цифровую приборку (12,3 дюйма) и блок мультимедийного комплекса (14,9 дюйма). Экран будет слегка повернут к водителю: давняя фишка BMW не теряет актуальности.

Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

Владельцы нынешних моделей BMW сразу же увидят новшества. В 8-й системе используется совершенно другая графика пользовательского интерфейса. В зависимости от модели, режима езды или пожелания водителя цветовая схема системы меняется. Настройкам подвержены также виртуальные «футуристические текстуры и формы» iDrive 8.

Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

Теперь владельцы BMW будут реже жаловаться на перегруженность информации на дисплеях мультимедийной системы и приборной панели. Баварцы обещают «очистить» экраны и отображать на них только «нужный объем информации в простой и понятной форме». Главная цель дизайнеров — сделать так, чтобы водитель смог получить интересующую информацию за доли секунды.

Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

Будет и раздолье для любителей кастомизации. Клиентам предложат три фиксированных шаблона и большое количество виджетов. В целом акцент сделан на минимализм и индивидуализацию. Самые популярные пункты меню всегда будут под рукой у водителя. Виртуальному ассистенту (Intelligent Personal Assistant) можно будет давать имя и вызывать его голосом. Визуально помощник отображается в виде световых сфер разного размера и уровня яркости.

Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

Как вы уже поняли, первой моделью с iDrive 8 станет iX. Позже эта система появится на электрокаре i4. Постепенно такая мультимедийная система распространится на весь модельный ряд BMW, включая компактные модели.

Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW
Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW
Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW
BMW 1 серия II (F2x) Рестайлинг, 2019 г.в., 15 500 км
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67 155 р.
25 889$ / 21 700€
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Компания BMW представила электрический кроссовер iX осенью прошлого года, но только сейчас пресс-служба баварского производителя рассказала подробности о новой...
 
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