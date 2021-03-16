Система iDrive 8-го поколения постепенно появится во всех новых BMW

Источник материала: Onliner

Компания BMW представила электрический кроссовер iX осенью прошлого года, но только сейчас пресс-служба баварского производителя рассказала подробности о новой мультимедийной системе новинки — iDrive 8-го поколения (BMW Operating System 8).





Теперь взаимодействие между водителем и автомобилем все более напоминает фантастические фильмы про будущее. Ключевым элементом iDrive 8 стал огромный изогнутый дисплей (Curved Display), поместивший на себя цифровую приборку (12,3 дюйма) и блок мультимедийного комплекса (14,9 дюйма). Экран будет слегка повернут к водителю: давняя фишка BMW не теряет актуальности.





Владельцы нынешних моделей BMW сразу же увидят новшества. В 8-й системе используется совершенно другая графика пользовательского интерфейса. В зависимости от модели, режима езды или пожелания водителя цветовая схема системы меняется. Настройкам подвержены также виртуальные «футуристические текстуры и формы» iDrive 8.





Теперь владельцы BMW будут реже жаловаться на перегруженность информации на дисплеях мультимедийной системы и приборной панели. Баварцы обещают «очистить» экраны и отображать на них только «нужный объем информации в простой и понятной форме». Главная цель дизайнеров — сделать так, чтобы водитель смог получить интересующую информацию за доли секунды.





Будет и раздолье для любителей кастомизации. Клиентам предложат три фиксированных шаблона и большое количество виджетов. В целом акцент сделан на минимализм и индивидуализацию. Самые популярные пункты меню всегда будут под рукой у водителя. Виртуальному ассистенту (Intelligent Personal Assistant) можно будет давать имя и вызывать его голосом. Визуально помощник отображается в виде световых сфер разного размера и уровня яркости.





Как вы уже поняли, первой моделью с iDrive 8 станет iX. Позже эта система появится на электрокаре i4. Постепенно такая мультимедийная система распространится на весь модельный ряд BMW, включая компактные модели.













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