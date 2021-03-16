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"Союзовцы" о регулировании цифровой сферы и работе с молодежью
16.03.2021 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием членов политсовета политической партии "Союз" Дмитрия Семченко и Владимира Груздева.
Темы беседы:
- в Беларуси появится госорган по регулированию цифровой сферы;
- что звучит на "круглых столах", посвященных конституционной реформе?
- партия "Союз" планирует стать сетевым сообществом сторонников интеграции с Россией;
- как модернизировать выборы?
- как "перевоспитать" молодежь, выросшую в условиях "информационной вседозволенности"?
Программу Горизонт событий с участием представителей партии "Союз" Владимира Груздева и Дмитрия Семченко смотрите на Sputnik Беларусь.
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