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"Союзовцы" о регулировании цифровой сферы и работе с молодежью

16.03.2021 16:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередной выпуск программы "Горизонт событий" с участием членов политсовета политической партии "Союз" Дмитрия Семченко и Владимира Груздева. 

© CC0 / Pixabay
Лукашенко: инструменты IT используются в политических процессах

Темы беседы:

- в Беларуси появится госорган по регулированию цифровой сферы;

- что звучит на "круглых столах", посвященных конституционной реформе?

- партия "Союз" планирует стать сетевым сообществом сторонников интеграции с Россией;

- как модернизировать выборы?

- как "перевоспитать" молодежь, выросшую в условиях "информационной вседозволенности"?

Программу Горизонт событий с участием представителей партии "Союз" Владимира Груздева и Дмитрия Семченко смотрите на Sputnik Беларусь.

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Создание единого органа госрегулирования цифровой сферы, разработка обновленной Конституции, интеграционные вопросы и воспитание молодежи в цифровую эпоху ― в...
 
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