Стало известно, почему не могут сдать жилой долгострой «Карамель» на Дзержинского в Минске

Источник материала: Tut.by

Один из минских долгостроев — ЖК «Карамель» на проспекте Дзержинского — выглядит практически готовым, но сдать его в эксплуатацию пока невозможно. Агентство « Минск-Новости » узнало, почему.

Так дом выглядел 1 февраля 2021 года

История стройки

ЖК «Карамель» — 16-этажный семисекционный дом, который строят в границах проспекта Жукова, проспекта Дзержинского, улицы Щорса и улицы Железнодорожной. Помимо жилья в составе комплекса значатся помещения административного назначения, занимающие три нижних этажа, а также многоуровневый паркинг на 300 мест.

Первоначально застройщиком была компания «ЛадаГарант», связанная с известным бизнесменом Алексеем Вагановым. Она приступила к возведению первой очереди дома (двух секций) и вела работы на протяжении полутора лет. Однако все шло медленно и летом 2019 года стройка фактически остановилась. В начале 2020 года произошла смена генподрядной организации и основного инвестора, который взялся достроить комплекс. Им стало общество с ограниченной ответственностью «СаваИнвестСтрой», зарегистрированное в доме на Дзержинского, 23, который строила «Лада Гарант».

Так дом выглядел 1 февраля 2020 года

В чем проблема?

Мингорисполком заключил новый договор с «СаваИнвестСтрой». После этого объект ожил, стройка велась активно, планировалось ввести многоэтажку в эксплуатацию в первом квартале 2021-го. Однако недавно выяснилось, что и в эти сроки «Карамель» не сдадут.

— Дом уже готов, но нет возможности подключить его к инженерным сетям, — поясняет директор компании «СаваИнвестСтрой» Александр Савочкин. — Фактически два месяца назад мы приостановили работы. Почему возникла такая ситуация? По первоначальному варианту для обеспечения жилья теплом планировалась котельная, под нее был определен участок. Но за прошедшее время ситуация изменилась — по нынешним нормам строить инженерный объект на том месте оказалось невозможным. Шли поиски других вариантов, например, подключиться к котельной «Белиты», но там, как выяснилось, не хватает мощностей. Рассматривался подвод теплотрассы с другой стороны проспекта Дзержинского, но такой вариант растянулся бы по времени более чем на год. В итоге согласовали место для инженерного сооружения рядом с будущим паркингом. Затем был разработан проект котельной на новом месте. Обновили и устаревшую документацию на электроснабжение дома.

Как уточняет директор компании, на все эти процедуры, в том числе переоформление правоустанавливающих документов, понадобилось время. Сейчас проектная документация на строительство инженерных сетей согласована, проект готовится для направления на экспертизу. Параллельно ведется процедура отвода дополнительных земельных участков, без чего невозможно приступать к строительству инженерной инфраструктуры.

— Возвести котельную можно за три месяца, все необходимое оборудование для этого уже закуплено, — рассказывает Савочкин. — Потому рассчитываем завершить работы и ввести дом в эксплуатацию до конца второго квартала 2021 года. Хочу заверить держателей жилищных облигаций: мы делаем все для ускорения сдачи первой очереди жилого комплекса.

В дальнейших планах застройщика продолжить строительство 2-й и 3-й очередей ЖК, в котором всего будет семь секций. К концу нынешнего года компания рассчитывает построить и многоуровневый паркинг.