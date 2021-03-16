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Валютные резервы тают на глазах
Источник материала: Партизан
Кажется, Беларусь еще никогда не была так близка к дефолту - в случае любого форс-мажора придется продавать уже золото. А это последнее, что осталось в "закромах родины"
Оказывается, в феврале власти израсходовали больше валютных сбережений, нежели сообщалось.
"Как и ожидалось, за февраль Нацбанк и Минфин растратили из валютной копилки не скромные $88,9 млн, а более весомую сумму - $292,8 млн, - пишет телеграм-канал Экономика по-беларуски.
- Деньги взяли с загашников, находящихся за пределами официальной дефиниции ЗВР. Сейчас там осталось $163,8 млн против $590,6 млн в начале года.
При оплате 100% плановых платежей с 01/03/21 по 28/02/22 от валютной части резервов останется чуть больше $500 млн. Если произойдет какой-то форс-мажор и к РБ начнут выставлять условные обязательства, валютная копилка закончится полностью и придется продавать золотой запас".
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Кажется, Беларусь еще никогда не была так близка к дефолту - в случае любого форс-мажора придется продавать уже золото. А это последнее, что осталось в "закромах...
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