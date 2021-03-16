Мокрый снег с дождем и до +7°С будет в Беларуси 17 марта

В среду местами в Беларуси ожидаются сильные осадки, в основном мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Синоптики заявили о желтом уровне опасности.

Завтра на большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные. Ветер днем в отдельных районах порывистый. Температура ночью -3..+3°С, днем +1..+7°С, сообщили в Белгидромете.

18 марта немного похолодает. Местами по республике пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег, в отдельных районах будет слабый туман и гололед, ночью и утром на дорогах — гололедица. Ночью будет -4..+1°С, днем -1..+4°С.

19 марта местами по республике пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, ночью и утром на дорогах гололедица. Температура ночью -1..-7°С, днем -2..+4°С.