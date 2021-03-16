Открыта регистрация на конкурс стартапов EMERGE Challenge. Главный приз — 10 000 евро

Источник материала: Onliner

Организаторы одной из крупнейших в нашем регионе IT-конференций EMERGE объявили о начале регистрации на конкурс стартапов EMERGE Challenge. Также стал известен главный приз — 10 тысяч евро. Помимо него участников ждут награды в нескольких номинациях, о них станет известно позже.

Требования для стартапов:

инновационный продукт с глобальным потенциалом;

рабочий прототип и первый трекшн;

общий объем привлеченных средств не более 250 тысяч евро.

Подать заявку можно до 20 апреля включительно (до 23:59 по часовому поясу GMT+3). Для этого нужно оставить пометку на странице сайта при оформлении Startup Ticket — это особый билет, который необходим для участия в конкурсе. В дальнейшем команда EMERGE рассмотрит заявку и свяжется с каждым кандидатом.

Стартапы более поздней стадии развития смогут попасть на закрытое онлайн-мероприятие Venture Lounge после подачи заявки и прохождения собеседования. О Venture Lounge сооснователь конференции Алина Нильссон сказала так:

— Первоначально EMERGE Challenge предназначался для стартапов на самых ранних стадиях, которые только начинают набирать обороты. Но потом мы заметили, что в конкурсе участвует все больше и больше стартапов более поздних стадий. В прошлом году мы протестировали формат тематических питч-сессий с участием международных венчурных инвесторов, которые вкладываются в стартапы стадий Seed/Series A (например, Atomico, Notion Capital, Northzone, M12 от Microsoft). Такой формат, Venture Lounge, предназначен для более зрелых стартапов, готовых выходить на глобальный рынок. Это может стать полезным шагом к дальнейшему развитию для выпускников EMERGE Challenge, которые значительно выросли с момента своего участия в конкурсе.

На EMERGE Challenge стартапы расскажут жюри о себе, что поможет найти потенциальных инвесторов и партнеров. Конкурс призван соединить начинающих бизнесменов с ключевыми игроками стартап-экосистемы и помочь им перейти к масштабированию продукта.

Сооснователь победившего в прошлом году на EMERGE Challenge проекта Inovat Илья Мелькумов вспоминает:

— В результате EMERGE Challenge 2020 мы получили много запросов от инвесторов, будь то ангелы или венчурные фонды, с которыми иначе мы бы не связались. Что наиболее важно, мы нашли много новых клиентов, которые были в восторге от нашего решения. В общем, для нас это был один из главных моментов 2020 года, так как команде EMERGE удалось провести потрясающую онлайн-конференцию в трудные времена.

По сути EMERGE 2021 уже началась: 1—5 марта прошел бесплатный онлайн-буткемп EMERGE U: Accepted. Он собрал 167 основателей и 10 экспертов из индустрии.

Купить Startup Tickets можно до 11 мая, все стартапы с этим пропуском будут представлены в каталоге EMERGE Startups.

Конференция EMERGE 2021 пройдет с 12 по 14 мая в онлайн-формате.