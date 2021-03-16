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Белстат: Реальные денежные доходы населения в январе выросли на 4,1%

16.03.2021 17:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2021 года выросли на 4,1% к уровню первого месяца 2020 года, сообщает Национальный статистический комитет.

Белстат: Реальные денежные доходы населения в январе выросли на 4,1%

В январе прошлого года рост доходов составил 6,8% к январю 2019-го. В целом в 2020 году рост доходов составил 4,6% при прогнозе не менее 2,4%. Рост начался в сентябре 2017 года после более чем двухлетнего падения.

В 2021 году прирост реальных располагаемых денежных доходов населения определен властями на уровне 1,6% к 2020 году.

В январе текущего года в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,8%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 25,2%, доходы от собственности и прочие — 5%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения включают доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Как заявил 11 февраля Александр Лукашенко, выступая на IV Всебелорусском народном собрании, за прошедшее пятилетие доходы населения в реальном выражении увеличились на 15%, средняя зарплата превысила 1200 рублей.

«Может, это и немного, и конечно, немного, но не следует забывать, что в дополнение к этим денежным доходам белорусские граждане имеют социальный пакет, о котором не могут и мечтать не только наши соседи, но и многие страны, претендующие на статус развитых. Льготы по ЖКХ, льготы по транспорту, льготы по школьному питанию, уже названные бесплатные образование и медицина», — сказал он.

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе 2021 года выросли на 4,1% к уровню первого месяца 2020 года, сообщает Национальный статистический...
 
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