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Из-за аварии в сетях в центре Минска проблема со светофорами

16.03.2021 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В центре Минска не работают светофоры, в районе Октябрьской площади пробка, сообщают читатели. Спросили у коммунальников, что случилось.


Фото: читатель TUT.BY

«Нет регулировщика на проспекте Независимости — Энгельса. Светофоры не работают, авария сетей, — сообщили TUT.BY читатели. — Водители саморегулируются, пропускают друг друга».

В диспетчерской Минских кабельных сетей подтвердили, что светофоры не работают из-за повреждения высоковольтного оборудования. Авария случилась в 15.55, починить все обещают в течение двух часов с момента отключения.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска не работают светофоры, в районе Октябрьской площади пробка, сообщают читатели. Спросили у коммунальников, что случилось.
 
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