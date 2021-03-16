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Из-за аварии в сетях в центре Минска проблема со светофорами
Источник материала: Tut.by
В центре Минска не работают светофоры, в районе Октябрьской площади пробка, сообщают читатели. Спросили у коммунальников, что случилось.
«Нет регулировщика на проспекте Независимости — Энгельса. Светофоры не работают, авария сетей, — сообщили TUT.BY читатели. — Водители саморегулируются, пропускают друг друга».
В диспетчерской Минских кабельных сетей подтвердили, что светофоры не работают из-за повреждения высоковольтного оборудования. Авария случилась в 15.55, починить все обещают в течение двух часов с момента отключения.
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В центре Минска не работают светофоры, в районе Октябрьской площади пробка, сообщают читатели. Спросили у коммунальников, что случилось.
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