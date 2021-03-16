ИТ-компания Synesis, попавшая в третий пакет санкций, подала иск в суд ЕС

Источник материала: Tut.by

Компания Synesis, которую ранее Совет ЕС включил в третий пакет санкций, подала исковое заявление в Суд Европейского союза. Об этом компания сообщила у себя на сайте. Приводим их доводы с некоторыми сокращениями и дополнениями.



Фото: Synesis

Synesis заявляет, что подало исковое заявление в Суд Европейского Союза о признании недействительным решения Совета ЕС по включению компании в третий пакет санкций в отношении Беларуси. «Все обвинения в адрес компании нами считаются не просто надуманными, но и абсурдными, — заявляет компания. — В своем решении Совет оперировал не фактами, а исключительно спекуляциями в соцсетях и веб-страницах с сомнительной репутацией. „Доказательная база“ по своей неточности и расплывчатости больше похожа на дайджест бульварной прессы и не должна в принципе приниматься во внимание таким ответственным органом, как Совет ЕС».

Напомним, что в основаниях для включения Synesis в санкционный список говорилось в том числе следующее: «ООО „Синезис“ предоставляет белорусским властям платформу для наблюдения, которая может искать и анализировать видеозаписи и использовать программное обеспечение для распознавания лиц, что возлагает на компанию ответственность за подавление гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси. (…) Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) и Министерство внутренних дел указаны как пользователи системы, созданной Synesis. Таким образом, компания получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».

Почему Synesis не согласна с таким решением

Компания подробно проанализировала выдвинутые против нее обвинения и нашла, по ее словам, признаки, что подход в решении вопроса был «непрофессиональным».

Если кратко, то:

в решении Совета ЕС компания указана как «акционерное общество», хотя речь идет об «обществе с ограниченной ответственностью». А в качестве исполнительного директора компании обозначен ее учредитель Александр Шатров, который никогда не был CEO «Синезис».

В список были включены две разные с юридической точки зрения компании, то есть два юрлица, зарегистрированных в двух разных юриспруденциях — Республики Беларусь и Российской Федерации. Российское юрлицо не ведет деятельности в РБ и никак не может быть причастно к арестам в Беларуси (даже гипотетически).

Пакет документов с «доказательной базой» — это «исключительно скриншоты спекулятивных статей, иногда только выдержки текста — внимание — в машинном переводе».

документов с «доказательной базой» — это «исключительно скриншоты спекулятивных статей, иногда только выдержки текста — внимание — в машинном переводе». По заявлению Synesis, «во втором документе Совет ЕС „добивает“ дайджестом статей про коррупцию в Беларуси, в которых нет ни единого упоминания „Синезис“».



Один из примеров, приведенных Synesis. Источник: synesis-group.com

Подкрепляющий документ Совета ( WK 14796/2020 EXT 2 ) датирован днем запроса Synesis, то есть был подготовлен уже после принятия пакета санкций.



Источник: synesis-group.com

Что говорится об использовании платформы Kipod: можно ли с ее помощью искать протестующих, и сколько камер подключено в Минске

Отдельно Synesis остановилась на словах «„Синезис“ предоставляет белорусским властям платформу видеонаблюдения, с помощью которой можно осуществлять поиск и оценку видеозаписей, а также использовать программное обеспечение для распознавания лиц; таким образом, компания несет ответственность за репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции со стороны государственного аппарата в Беларуси».

Напомним, что флагманским продуктом Synesis является платформа Kipod с функцией распознавания лиц, созданная на основе технологий AI и Big Data. «Kipod производит мгновенный поиск в больших массивах видеоданных, мгновенно уведомляет о правонарушениях с использованием передовых алгоритмов машинного обучения», — говорится в описании.

Платформа используется в Минске, Москве, Баку и Нур-султане (бывшей Астане). В Беларуси технология Kipod стала основой для внедрения Республиканской системы мониторинга общественной безопасности — техническими моментами, в том числе установкой камер, занимается ООО «24×7 Паноптес», «дочка» Synesis.

По словам представителей Synesis, Kipod технически не способен идентифицировать протестующих на улицах страны. «В его основе лежит совершенно другая логика: поиск по предварительно заданным объектам, — поясняется в заявлении. — Проще: система не распознает и не заносит в базу каждого человека из толпы, а, напротив, ищет в ней того, кто предварительно известен. Внести в базу всех жителей страны или только Минска — невозможно, поскольку система попросту не справится с обработкой такого объема данных. А еще все подключенные к РСМОБ камеры в Минске расположены в метро и на железнодорожном вокзале — в этих местах протесты не проходили.

То есть система в принципе не может идентифицировать неизвестных участников протеста — тем более массово. Точно так же нельзя загрузить в систему мониторинга стороннее видео (например, с портативной камеры) с целью идентификации на нем людей. Совету ЕС были предоставлены технические документы, подтверждающие невозможность массовой идентификации, а также предлагалось провести независимый технический аудит. Все наши запросы остались без внимания. Ровно как и тот факт, что нет ни одного постановления о привлечении кого-либо к ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях с упоминанием наших систем».

Также Synesis утверждает, что не собирается менять задачи Kipod. Во-первых, потому, что для обновления программной части потребуются миллионы долларов, а для модернизации аппаратной составляющей — еще десятки и сотни миллионов долларов (и много времени). Во-вторых, это не имеет практической ценности, так как «для массовой идентификации и задержаний участников акций используются простые и эффективные технологии, не требующие особых финансовых и ресурсных затрат. К примеру — мобильная связь, социальные сети, онлайн-СМИ, собственные системы».

«Вместе с правозащитниками мы проанализировали сотни протоколов и постановлений, в которых задержанные упоминались как идентифицированные с помощью технических средств. Абсолютно во всех постановлениях — речь об одном или сразу нескольких указанных выше альтернативных средствах», — отмечают в компании.



Источник: synesis-group.com

Источник: synesis-group.com

После этого компания подытоживает, что в «„доказательной базе“ Совета ЕС нет ни одного протокола, постановления или решения с упоминанием „Синезис“ или любых ее продуктов».

И, в-третьих, «Синезис» заявляет, что не осуществляет эксплуатацию системы. «Даже если бы система действительно использовалась для поиска демонстрантов, компания не может нести ответственность за действия пользователей системы, точно так же, как Microsoft не несет ответственности за то, если кто-либо из своего ПК взломает систему данных какого-либо учреждения ЕС. Отстаивать или даже применять такого рода широкое понятие ответственности — неправомерно», — говорится в пресс-релизе.

В отчете Совета ЕС говорилось, что к платформе Kipod были подключены десятки тысяч камер видеонаблюдения. Однако Synesis утверждает, что «на момент выдвижения обвинения к РСМОБ было подключено всего около 700 камер: 515 из них на станциях метро».

Про сотрудничество с силовыми органами

Отдельно Synesis остановился на обвинении, что «КГБ и МВД указаны как пользователи системы, разработанной компанией „Синезис“. Таким образом, компания получает выгоду от власти и оказывает ей поддержку». Компания утверждает, что «проект РСМОБ на сегодняшний день является глубоко убыточным для компании». Кроме того, Во-первых, «Синезис» не имеет договора на поставку или обслуживание РСМОБ ни с КГБ, ни с МВД, но имеет его с компанией «24×7 Паноптес». Именно компания «Паноптес», а не «Синезис», взяла на себя договорные обязательства, но только после успешного завершения тендера. Но даже компания «Паноптес» никогда не получала оплату от КГБ или МВД, а только от абонентов платформы (субъектов хозяйствования — транспортных компаний, торговых центров, автозаправочных станций, ресторанов, гостиниц и т.д.), которые подключают свои камеры к системе.

«При принятии решений о санкциях Совет в принципе не может ссылаться на договоры, являющиеся результатом процедуры закупок, если присуждение договора было осуществлено в условиях объективной процедуры», — утверждает организация.