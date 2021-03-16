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Китай одобрил COVID-вакцину из клеток хомяка
Источник материала: Хартия'97
Китай одобрил COVID-вакцину из клеток хомяка
Эта вакцина стала четвертой одобренной в стране.
Китай одобрил четвертую вакцину против COVID-19 для экстренного использования. Об этом 15 марта сообщило издание Global Times, пишет
Разрешение получила клеточная вакцина, созданная с использованием яичников китайского хомяка. Ее разработали эксперты Китайских центров по контролю и профилактике заболеваний и Китайской академии наук.
Вакцина завершила фазы I и II клинических испытаний в октябре 2020 года. Результаты показали, что после полной прививки у испытуемых не было серьезных побочных реакций. Уровень нейтрализующих антител, продуцируемых вакциной, был сопоставим с уровнем других рекомбинантных белковых вакцин и мРНК-вакцин, используемых в настоящее время во всем мире.
Фаза III клинических испытаний вакцины была запущена в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии в ноябре 2020 года, участие в ней принимают 29 тыс. человек.
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Эта вакцина стала четвертой одобренной в стране.
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