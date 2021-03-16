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В Чили открыли новый вид плавающего динозавра
Источник материала: Хартия'97
В Чили открыли новый вид плавающего динозавра
Ему 67 миллионов лет.
Палеонтологи из Чилийского университета описали окаменелости взрослого представителя нового вида Wunyelfia maulensis. Останки извлекли из отложений позднего мелового периода в 320 км к юго-западу от Сантьяго, пишет
Исследователи отнесли плезиозавра Wunyelfia maulensis к группе аристонектиновых плезиозавров (Aristonectinae) семейства эласмозавридов (Elasmosauridae).
Это всего лишь второй известный представитель группы, найденный в юго-восточной части Тихого океана.
Неполный посткраниальный скелет (тот, что содержит разные кости, кроме черепа) размещался в отложениях на 20 см выше другого частичного скелета эласмозаврида неопределенного вида.
Взрослый экземпляр нового вида отличался от известных плезиозавров, которых ранее находили на территории Южной Америки. А особенно, от Aristonectes parvidens и Aristonectes quiriquinensis, которые достигали 10 метров в длину.
Впрочем, представители группы Aristonectinae морфологически отличаются от других типичных длинношеих эласмозавридов, отметили доктор Родриго Отеро и доктор Серджио Сото-Акунья из Чилийского университета.
Присутствие аристонектинового плезиозавра Wunyelfia maulensis конца мелового периода в центральной части Чили может коррелировать с высокопродуктивной экосистемой того времени.
Ранее останки плезиозавров находили на всех континентах, включая Антарктиду. Эти древние ящеры жили на Земле с триасового по меловой периоды (227–66 млн лет назад). Расцвет их пришелся на ранний мел.
Эти животные были хорошо приспособлены к жизни в водоемах. Они обладали четырьмя конечностями, преобразованными в характерные ласты. Их тело было бочкообразным, а шеи вытянутыми. Эласмозавриды представляли ветвь наиболее крупных плезиозавров.
Исследователи продолжат поиски других древних обитателей этой местности, богатой палеонтологическими находками.
Результаты исследования опубликовал журнал Cretaceous Research.
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Ему 67 миллионов лет.
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