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Россия запретила яблоки из Брестской области
Источник материала: БДГ
Россельхознадзор запретил поставки яблок из Брестской области с 17 марта.
«9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области», - сообщили в ведомстве.
По данным Россельхознадзора, продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше.
«В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Республики Беларусь», -
Эти ограничения будут сняты после предоставления информации о мерах, предпринимаемых Беларусью для предотвращения повторения нарушений, и признания их эффективности со Россельхознадзором.
Напомним, что в январе четыре грузовика помидоров, груш и помело из Беларуси
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Россельхознадзор запретил поставки яблок из Брестской области с 17 марта.
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