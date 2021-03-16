Россия запретила яблоки из Брестской области

Россельхознадзор запретил поставки яблок из Брестской области с 17 марта.

«9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области», - сообщили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако маркировка свидетельствовала о том, что яблоки были выращены в Польше.

«В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Республики Беларусь», - сообщается на сайте ведомства.

Эти ограничения будут сняты после предоставления информации о мерах, предпринимаемых Беларусью для предотвращения повторения нарушений, и признания их эффективности со Россельхознадзором.