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Лукашенко подписал указ об Конституционной комиссии: она должна представить предложения до 1 августа 2021 года

16.03.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии: в ее составе 36 человек, главный — председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Вчера на встрече было 34 человека. Кто двое добавленных, пока не сообщается.

«Созданной Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций», — сообщает БЕЛТА.

Свои предложения по изменению Конституции комиссия должна представить до 1 августа 2021 года. Потом они будут вынесены на референдум.

Руководить работой комиссии будет заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители на посту председателя комиссии — председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

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Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии: в ее составе 36 человек, главный — председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Вчера на встрече было 34...
 
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