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Лукашенко подписал указ об Конституционной комиссии: она должна представить предложения до 1 августа 2021 года
Источник материала: Onliner
Лукашенко
«Созданной Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение. Она наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций», — сообщает БЕЛТА.
Свои предложения по изменению Конституции комиссия должна представить до 1 августа 2021 года. Потом они будут вынесены на референдум.
Руководить работой комиссии будет заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич. Его заместители на посту председателя комиссии — председатели Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.
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Лукашенко подписал указ об Конституционной комиссии: она должна представить предложения до 1 августа 2021 года
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