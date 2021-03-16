ГАИ показала типичные нарушения, зафиксированные скрытым контролем из гражданской машины

Источник материала: Onliner

В минувший уик-энд ГАИ усилила контроль за ситуацией на дорогах Могилевской области. В качестве средства «смешанного контроля» использовали гражданскую машину без ливреи и проблесковых маячков. Инциденты на дорогах снимала камера, установленная в салоне этого авто. Собралась подборка типичных нарушений, за которые водителям грозит лишение прав.

«Первостепенное внимание инспекторов было уделено выявлению нарушений правил обгона и выезда на полосу встречного движения, — объяснили суть рейда инспекторы. — В рамках смешанного контроля за безопасностью движения к административной ответственности привлечено 70 водителей, которые нарушили правила обгона».

Нарушение правил обгона либо выезд на встречную полосу в случаях, когда это запрещено ПДД, согласно 18.13.9 КоАП называются штрафом от 2 до 10 б. в. и лишением прав до 1 года или без лишения.