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Мегапикселей много не бывает. ZTE Axon 30 Pro получит сразу три 64-Мп сенсора
Источник материала: Onliner
Смартфон ZTE Axon 30 Pro получит основную камеру, три модуля которой используют 64-мегапиксельные сенсоры каждый. Такая компоновка в мобильной индустрии встречается впервые. Информацию уже подтвердили с официального аккаунта ZTE в соцсети Weibo.
В случае традиционного подхода это будут «обычная» камера, сверхширокоугольная и «телевик». Не исключено также, что троице компанию составит модуль для макросъемки, а также сенсор глубины — тогда на задней панели ZTE Axon 30 Pro будет очень много «глазков».
Согласно предварительным данным, смартфон будет поддерживать быструю зарядку на 55 Ватт, появится улучшенная версия фронтальной камеры, скрытой под экраном, диагональ экрана составит 6,9 дюйма при разрешении FHD+ или QHD+, частота обновления дисплея — 120 Гц.
Android, экран 5.45" IPS (720x1440), Spreadtrum SC9832E, ОЗУ 1 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 5 Мп, аккумулятор 2600 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.82" IPS (720x1640), UniSoC SC9863A, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.49" IPS (720x1560), Mediatek MT6771 Helio P60, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 16 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
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Смартфон ZTE Axon 30 Pro получит основную камеру, три модуля которой используют 64-мегапиксельные сенсоры каждый. Такая компоновка в мобильной индустрии встречается...
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