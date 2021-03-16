Мегапикселей много не бывает. ZTE Axon 30 Pro получит сразу три 64-Мп сенсора

Источник материала: Onliner

Смартфон ZTE Axon 30 Pro получит основную камеру, три модуля которой используют 64-мегапиксельные сенсоры каждый. Такая компоновка в мобильной индустрии встречается впервые. Информацию уже подтвердили с официального аккаунта ZTE в соцсети Weibo.









В случае традиционного подхода это будут «обычная» камера, сверхширокоугольная и «телевик». Не исключено также, что троице компанию составит модуль для макросъемки, а также сенсор глубины — тогда на задней панели ZTE Axon 30 Pro будет очень много «глазков».

Согласно предварительным данным, смартфон будет поддерживать быструю зарядку на 55 Ватт, появится улучшенная версия фронтальной камеры, скрытой под экраном, диагональ экрана составит 6,9 дюйма при разрешении FHD+ или QHD+, частота обновления дисплея — 120 Гц.