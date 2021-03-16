В Гродно ребенок едва не попал под колеса двух автомобилей

Источник материала: Onliner

Сегодня в Гродно на бул. Ленинского Комсомола ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть. Мальчик едва не угодил под колеса как минимум двух автомобилей. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. Подробности пишет «АвтоГродно».

В редакцию видео прислал читатель Иван. Он вместе с водителем Skoda Rapid, можно сказать, спас жизнь ребенку. По записи видно, как оба автомобиля въезжают на перекресток на мигающий зеленый, справа водитель Skoda включает указатель поворота и начинает притормаживать: судя по всему, он видит впереди в своей полосе самосвал и готовится к перестроению.

Автор видео рассказал: «У меня потом еще руки тряслись долго от такого. Для меня это была такая неожиданность, словно он из слепой зоны выбежал. Я был уверен, что Skoda объезжает маршрутку первым делом. Потом у меня полсекунды на реакцию ушло. Был бы он на метр ближе к машине, то была бы беда. Уже бы и небо в клеточку, и друзья в полосочку. Нужно, чтобы родители мальчика увидели эту запись и провели беседу. Такую оживленную улицу несколько раз перебежать на красный не получится».