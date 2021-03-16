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«Это ключевой экономический вызов». Совокупный внешний долг Беларуси бьет рекорды

16.03.2021 18:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Это ключевой экономический вызов». Совокупный внешний долг Беларуси бьет рекорды
Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2021 года составил 42,149 млрд долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка. За прошлый год он увеличился на 1,4 млрд долларов. Рефинансировать и выплатить предстоящие в этом году платежи по внешним долгам правительства, банков и белорусских компаний в штатном режиме будет тяжело, считает эксперт, с которым пообщался портал TUT.BY.

По мнению аналитика исследовательской группы BusinessForecast.by Александра Мухи, погашение внешнего долга - это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году.

По оценкам эксперта, предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов. Такой большой размер связан в том числе с тем, что в нем учитываются платежи, связанные с обслуживанием, и из-за платежей, срок которых не установлен (если кредиторы потребуют их возврата). В условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме будет крайне тяжело.

Ощутимые для экономики платежи по внешнему долгу в условиях резко ухудшившегося доступа к новым внешним заимствованиям будут существенно ограничивать темпы экономического роста в Беларуси.

— Проблема внешнего долга может затронуть самые широкие слои населения: работников, которые получают выплаты из государственного бюджета, пенсионеров и лиц, которые получают социальные пособия. Потому что в условиях, когда более значительные средства придется направлять на погашение и обслуживание внешнего долга, возможности правительства по повышению пенсий и зарплат бюджетников существенно сужаются, — говорит Александр Муха.

В то же время усиливаются риски, связанные с несвоевременным погашением и обслуживанием внешних долговых обязательств резидентов Беларуси. На этом фоне в текущем году можно ожидать роста просроченной внешней задолженности резидентов Беларуси, отмечает эксперт.
 
 
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