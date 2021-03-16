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Цифра дня. Совокупный внешний долг Беларуси бьет рекорды
16.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году».
По данным Нацбанка, за прошлый год валовой внешний долг Беларуси увеличился на 1,4 млрд долларов. Вся сумма долга впечатляет.
42,149 млрд долларов
валовой внешний долг на 1 января 2021 года
Беларусь оказалась в такой экономической ситуации, когда, с одной стороны, накоплена рекордная внешняя задолженность, с другой стороны, существенно ухудшился доступ к международным финансовым рынкам.
Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году, считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.
По его мнению, текущий год будет одним из наиболее тяжелых за всю историю независимой Беларуси, а предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов. В условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме будет крайне тяжело.
— Если раньше у правительства были валютные платежи по 3−3,5 млрд долларов по валютному государственному долгу и больше половины этой суммы Минфин мог рефинансировать, то сейчас из-за политической ситуации невозможно привлечь новые внешние заимствования на международных финансовых рынках. А график платежей по внешнему долгу государства и других резидентов Беларуси сохраняется напряженным, — отметил в интервью
В то же время усиливаются риски, связанные с несвоевременным погашением и обслуживанием внешних долговых обязательств резидентов Беларуси. На этом фоне в текущем году можно ожидать роста просроченной внешней задолженности резидентов Беларуси, отмечает эксперт.
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«Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году».
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