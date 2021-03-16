Цифра дня. Совокупный внешний долг Беларуси бьет рекорды

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«Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году».

По данным Нацбанка, за прошлый год валовой внешний долг Беларуси увеличился на 1,4 млрд долларов. Вся сумма долга впечатляет.

42,149 млрд долларов валовой внешний долг на 1 января 2021 года

Беларусь оказалась в такой экономической ситуации, когда, с одной стороны, накоплена рекордная внешняя задолженность, с другой стороны, существенно ухудшился доступ к международным финансовым рынкам.

Это ключевой экономический вызов для Беларуси в 2021 году, считает аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

По его мнению, текущий год будет одним из наиболее тяжелых за всю историю независимой Беларуси, а предстоящие годовые платежи основного долга и процентов по внешнему долгу сектора госуправления, банков и субъектов хозяйствования могут превысить 17 млрд долларов. В условиях политического кризиса и санкционного давления со стороны западных государств рефинансировать и выплатить эти платежи в штатном режиме будет крайне тяжело.

— Если раньше у правительства были валютные платежи по 3−3,5 млрд долларов по валютному государственному долгу и больше половины этой суммы Минфин мог рефинансировать, то сейчас из-за политической ситуации невозможно привлечь новые внешние заимствования на международных финансовых рынках. А график платежей по внешнему долгу государства и других резидентов Беларуси сохраняется напряженным, — отметил в интервью TUT.BY Александр Муха. — В данном случае проблема внешнего долга может затронуть самые широкие слои населения: работников, которые получают выплаты из государственного бюджета, пенсионеров и лиц, которые получают социальные пособия. Потому что в условиях, когда более значительные средства придется направлять на погашение и обслуживание внешнего долга, возможности правительства по повышению пенсий и зарплат бюджетников существенно сужаются.

В то же время усиливаются риски, связанные с несвоевременным погашением и обслуживанием внешних долговых обязательств резидентов Беларуси. На этом фоне в текущем году можно ожидать роста просроченной внешней задолженности резидентов Беларуси, отмечает эксперт.