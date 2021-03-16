Лайфак по раскрутке Телеги. Минобр требует от учителей «организовать подписку»… на Телеграм-каналы

Источник материала: Салiдарнасць

В рамках спецпроекта «Обратная сторона медали» рассказываем о новых затеях в сфере образования.

Власти придумали, как быстро и без особых усилий раскрутить нужные телеграм-каналы. Просто надо заставить организовать подписку через… учителей. Вот такое сообщение получили родители учеников некоторых минских школ:

«Уважаемые классные руководители, по поручению комитета по образованию УГАИ ГУВД просит организовать подписку на телеграм-канал t.me/gaiminsk».

Скриншот переписки с классным руководителем прислали в редакцию «Салідарнасці» родители учеников.

— Ну а что, раз учителя постоянно организовывают подписку на журналы и газеты, то почему бы их еще не обязать организовать подписку на телеграм-каналы госорганизаций? — комментирует собеседник. — Очень удобный способ продвижения — скинуть на учителей, а дальше пусть сами крутятся.