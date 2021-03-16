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Самый многообещающий стартап Восточной Европы и СНГ получит 10 тысяч евро от EMERGE
Источник материала: Tut.by
В этом году главным призом на ежегодном конкурсе стартапов EMERGE CHALLENGE станет 10 тысяч евро. Участники будут награждены в нескольких номинациях, которые объявят позже. Об этом сообщают в пресс-службе конференции EMERGE.
EMERGE, одна из крупнейших технологических конференций Восточной Европы и Центральной Азии, открыла регистрацию на ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, финал которого пройдет онлайн в рамках самой конференции 12−14 мая 2021 года.
На EMERGE CHALLENGE стартапы смогут рассказать о себе жюри, которое по традиции составляют международные инвесторы и журналисты. Конкурс призван соединить начинающих предпринимателей с инвесторами и ключевыми игроками экосистемы, помочь стартапам на ранней стадии перейти к масштабированию продукта.
Подать заявку на участие в EMERGE CHALLENGE можно до 20 апреля 2021 года, 23.59 GMT+3 (московское время). Для этого нужно оставить соответствующую пометку на
Участникам необходимо иметь:
Стартапы более поздней стадии смогут посетить закрытое онлайн-мероприятие Venture Lounge также после подачи заявки и прохождения собеседования.
Напомним, что в 2020 году конференция впервые прошла онлайн. В этом году EMERGE проводит целую серию мероприятий для стартапов и профессионалов из технологических отраслей. Так, с 1 по 5 марта прошел есплатный онлайн-буткемп для стартапов EMERGE U: ACCEPTED, который собрал 167 основателей и 10 экспертов из индустрии
Конфереция вновь пройдет онлайн с 12 по 14 мая. Официальным языком конференции является английский.
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Конфереция пройдет онлайн с 12 по 14 мая.
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