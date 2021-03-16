Самый многообещающий стартап Восточной Европы и СНГ получит 10 тысяч евро от EMERGE

Источник материала: Tut.by

В этом году главным призом на ежегодном конкурсе стартапов EMERGE CHALLENGE станет 10 тысяч евро. Участники будут награждены в нескольких номинациях, которые объявят позже. Об этом сообщают в пресс-службе конференции EMERGE.



Во время конференции в 2020 году. Фото: пресс-служба Emerge

EMERGE, одна из крупнейших технологических конференций Восточной Европы и Центральной Азии, открыла регистрацию на ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, финал которого пройдет онлайн в рамках самой конференции 12−14 мая 2021 года.

На EMERGE CHALLENGE стартапы смогут рассказать о себе жюри, которое по традиции составляют международные инвесторы и журналисты. Конкурс призван соединить начинающих предпринимателей с инвесторами и ключевыми игроками экосистемы, помочь стартапам на ранней стадии перейти к масштабированию продукта.

Подать заявку на участие в EMERGE CHALLENGE можно до 20 апреля 2021 года, 23.59 GMT+3 (московское время). Для этого нужно оставить соответствующую пометку на странице сайта во время оформления STARTUP TICKET (особый билет для стартапов необходим для участия в конкурсе, его можно приобрести до 11 мая 2021 года). После этого команда EMERGE рассмотрит и свяжется с каждым кандидатом.

Участникам необходимо иметь:

инновационный продукт с глобальным потенциалом;

рабочий прототип и первый трекшен;

общий объем привлеченных средств не более 250 тысяч евро.

Стартапы более поздней стадии смогут посетить закрытое онлайн-мероприятие Venture Lounge также после подачи заявки и прохождения собеседования.

Напомним, что в 2020 году конференция впервые прошла онлайн. В этом году EMERGE проводит целую серию мероприятий для стартапов и профессионалов из технологических отраслей. Так, с 1 по 5 марта прошел есплатный онлайн-буткемп для стартапов EMERGE U: ACCEPTED, который собрал 167 основателей и 10 экспертов из индустрии

Конфереция вновь пройдет онлайн с 12 по 14 мая. Официальным языком конференции является английский.