ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый многообещающий стартап Восточной Европы и СНГ получит 10 тысяч евро от EMERGE

16.03.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году главным призом на ежегодном конкурсе стартапов EMERGE CHALLENGE станет 10 тысяч евро. Участники будут награждены в нескольких номинациях, которые объявят позже. Об этом сообщают в пресс-службе конференции EMERGE.


Во время конференции в 2020 году. Фото: пресс-служба Emerge

EMERGE, одна из крупнейших технологических конференций Восточной Европы и Центральной Азии, открыла регистрацию на ежегодный конкурс стартапов EMERGE CHALLENGE, финал которого пройдет онлайн в рамках самой конференции 12−14 мая 2021 года.

На EMERGE CHALLENGE стартапы смогут рассказать о себе жюри, которое по традиции составляют международные инвесторы и журналисты. Конкурс призван соединить начинающих предпринимателей с инвесторами и ключевыми игроками экосистемы, помочь стартапам на ранней стадии перейти к масштабированию продукта.

Подать заявку на участие в EMERGE CHALLENGE можно до 20 апреля 2021 года, 23.59 GMT+3 (московское время). Для этого нужно оставить соответствующую пометку на странице сайта во время оформления STARTUP TICKET (особый билет для стартапов необходим для участия в конкурсе, его можно приобрести до 11 мая 2021 года). После этого команда EMERGE рассмотрит и свяжется с каждым кандидатом.

Участникам необходимо иметь:

  • инновационный продукт с глобальным потенциалом;
  • рабочий прототип и первый трекшен;
  • общий объем привлеченных средств не более 250 тысяч евро.

Стартапы более поздней стадии смогут посетить закрытое онлайн-мероприятие Venture Lounge также после подачи заявки и прохождения собеседования.

Напомним, что в 2020 году конференция впервые прошла онлайн. В этом году EMERGE проводит целую серию мероприятий для стартапов и профессионалов из технологических отраслей. Так, с 1 по 5 марта прошел есплатный онлайн-буткемп для стартапов EMERGE U: ACCEPTED, который собрал 167 основателей и 10 экспертов из индустрии

Конфереция вновь пройдет онлайн с 12 по 14 мая. Официальным языком конференции является английский.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомельском университете им. Скорины подняли стоимость платного обучения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by