Источник материала: Tut.by

В Гомельском университете им. Скорины подняли стоимость платного обучения. Информация об этом появилась на сайте вуза. Новые цены будут актуальны с 1 апреля.



Фото: Reuters

Теперь самое дорогое образование в ГГУ — а это обучение на таких специальностях, как, например, правоведение, психология, иностранные языки, физическая культура, будет стоить почти 3 тысячи рублей в год для первого курса (дальше — чуть меньше).

В среднем стоимость обучения на очной и заочной платной форме повысилась на 100 рублей за год.