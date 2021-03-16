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В Гомельском университете им. Скорины подняли стоимость платного обучения

16.03.2021 18:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомельском университете им. Скорины подняли стоимость платного обучения. Информация об этом появилась на сайте вуза. Новые цены будут актуальны с 1 апреля.


Фото: Reuters

Теперь самое дорогое образование в ГГУ — а это обучение на таких специальностях, как, например, правоведение, психология, иностранные языки, физическая культура, будет стоить почти 3 тысячи рублей в год для первого курса (дальше — чуть меньше).

В среднем стоимость обучения на очной и заочной платной форме повысилась на 100 рублей за год.

 
 
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