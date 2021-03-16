|
В Гомельском университете им. Скорины подняли стоимость платного обучения
Источник материала: Tut.by
В Гомельском университете им. Скорины подняли стоимость платного обучения. Информация об этом
Теперь самое дорогое образование в ГГУ — а это обучение на таких специальностях, как, например, правоведение, психология, иностранные языки, физическая культура, будет стоить почти 3 тысячи рублей в год для первого курса (дальше — чуть меньше).
В среднем стоимость обучения на очной и заочной платной форме повысилась на 100 рублей за год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые цены будут актуальны с 1 апреля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)