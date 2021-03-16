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Чемпионка по фристайлу попалась на героине

16.03.2021 18:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве задержали 26-летнюю женщину по подозрению в торговле наркотиками.

Предположительно, это чемпионка России по фристайлу Анна Орловская, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Молодая женщина была задержана 15 марта. При себе у нее нашли несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В Федерации фристайла России РИА Новости заявили, что пока никакой информацией об этом инциденте не располагают.

По информации Mash и телеграм-канала LifeShot, Анна Орловская распространяла героин с помощью закладок. LifeShot пишет, что она и сама около года употребляла наркотик.

Анна Орловская в 2012 году в 16-летнем возрасте выиграла чемпионат России по фристайлу в дисциплинах хаф-пайп и слоупстайл. В 2013 году она была дисквалифицирована на два года за допинг.
 
 
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В Москве задержали 26-летнюю женщину по подозрению в торговле наркотиками.
 
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