Реальные денежные доходы белорусов за месяц выросли на 4,1%. А вы почувствовали?

Источник материала: Onliner

Хорошие новости от Белстата. Реальные располагаемые денежные доходы населения страны в январе составили 104,1% к уровню января прошлого года. Напомним, что по официальной статистике этот показатель за 2020 год вырос на 4,6%.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) — 25,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5%.

Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. В январе инфляция составила 1,1%, в феврале разогналась до 1,9%.

Ваши реальные денежные доходы выросли в январе?

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