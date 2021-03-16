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Реальные денежные доходы белорусов за месяц выросли на 4,1%. А вы почувствовали?
Источник материала: Onliner
Хорошие новости от Белстата. Реальные располагаемые денежные доходы населения страны в январе
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,4%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и др.) — 25,2%, доходы от собственности и прочие доходы — 5%.
Напомним, что реальные располагаемые денежные доходы — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. В январе инфляция составила 1,1%, в феврале разогналась до 1,9%.
Ваши реальные денежные доходы выросли в январе?
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