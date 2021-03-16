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В Китае придумали, как собирать данные о пользователях iPhone в обход запрета
Источник материала: Onliner
Китайские разработчики при поддержке Ассоциации рекламодателей Китая (работает при поддержке государства) придумали алгоритмы, позволяющие собирать данные о пользователях iPhone в обход запрета на сбор этой информации. По данным The Financial Times, в Apple якобы знают об этой лазейке, но признавать не желают,
Причина якобы кроется в том, что американская компания не хочет портить отношений с китайскими партнерами и правительством, так как это скажется на ее финансовых показателях. По этой причине технология, вероятно, будет применяться как минимум в Китае.
Утверждается, что новая система, в рамках которой китайские приложения могут использовать в системе собственные идентификаторы CAID для сбора данных (при запрете со стороны пользователя на сбор данных с помощью «эпловской» IDFA — Identifier for Advertisers), уже проходит тестирование. Речь о двух крупнейших компаниях — Tencent и ByteDance (владелец TikTok).
Напомним, в скором времени выйдет очередной апдейт для iOS, после чего разработчиков обяжут запрашивать разрешение на сбор данных, необходимых для рекламодателей, а пользователи смогут отказать.
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Китайские разработчики при поддержке Ассоциации рекламодателей Китая (работает при поддержке государства) придумали алгоритмы, позволяющие собирать данные о...
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