Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

Hrodna.life

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродно судят редактора Hrodna.life за материалы телеграм-канала, который нельзя называть Поддержать журналистов пришли несколько десятков человек.

Дело рассматривает судьяСвидетелем по делу проходит сотрудник милиции. В процессе участвует представитель ОВДПоддержать журналистов пришли несколько десятков человек. В зал смогли попасть только около 10 человек.ходатайствовал о том, чтобы дело вернули в РОВД на доработку для устранения неточностей в оформлении документации. Алексей отметил, что не успел ознакомиться с делом — его пригласили в суд только накануне. По его словам, он не нашел в новой редакции КоАП статью, которую ему вменяют.Судья отклонила данное ходатайство.Тогда Алексей заявил еще одно. Он попросил перенести заседание, так как не успел заключить договор с адвокатом. Это ходатайство судья удовлетворила.Заседание перенесли на 19 марта.Напомним, 20 января в редакции Hrodna.life провели осмотр, в ходе которого изъяли технику, а также изданные редакцией календари и журналы.В этот же день также пришли и к главному редактору Newgrodno.by