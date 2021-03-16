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Авария в Новой Боровой. У жителей могут быть проблемы с электричеством, водой и отоплением
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Об этом информирует Telegram-канал обслуживающей компании «А-100 Комфорт».
Причина данных неудобств связана с аварией на подстанции. Идет работа над выявлением и устранением неполадок. О сроках возобновления подачи электроэнергии и водоснабжения сообщат дополнительно.
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Об этом информирует Telegram-канал обслуживающей компании «А-100 Комфорт».
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