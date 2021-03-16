Nike закатит в Минске фитнес-вечеринку с йогой и dj-сетами. Рассказываем, как туда попасть

Источник материала: KYKY

В эту субботу Nike закатит в Минске трехчасовую вечеринку: гостям предлагается надеть самые красивые и удобные спортивные костюмы и по полной оторваться на совместных тренировках. Как говорят в Nike, «спорт/тебя не остановить».

Как пройдет вечеринка?

Гостям предложат два вида развлечений: попотеть на активных тренировках (body energy и functoinal) и расслабиться на йога-сессии. Все занятия будут проходить под руководством тренеров Nike.

Также в программе заявлены драйвовые dj-сеты от Kipah, полезные смузи и лимонады от Геннадия Никанчика.

Как мне попасть на вечеринку Nike?

Ивент рассчитан на 100 человек. Вход бесплатный, но регистрация на мероприятие обязательна. Она откроется 17 марта в группе в фейсбук «Nike+ Minsk» .

Фитнес-вечеринка пройдет в эту субботу, 20 марта, в Olympia Gym&SPA по адресу Ратомская, 2. Начало – в 18:30.

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