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Nike закатит в Минске фитнес-вечеринку с йогой и dj-сетами. Рассказываем, как туда попасть
Источник материала: KYKY>
В эту субботу Nike закатит в Минске трехчасовую вечеринку: гостям предлагается надеть самые красивые и удобные спортивные костюмы и по полной оторваться на совместных тренировках. Как говорят в Nike, «спорт/тебя не остановить».
Как пройдет вечеринка?
Гостям предложат два вида развлечений: попотеть на активных тренировках (body energy и functoinal) и расслабиться на йога-сессии. Все занятия будут проходить под руководством тренеров Nike.
Также в программе заявлены драйвовые dj-сеты от Kipah, полезные смузи и лимонады от Геннадия Никанчика.
Как мне попасть на вечеринку Nike?
Ивент рассчитан на 100 человек. Вход бесплатный, но регистрация на мероприятие обязательна. Она откроется 17 марта в группе в фейсбук
Фитнес-вечеринка пройдет в эту субботу, 20 марта, в
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В эту субботу Nike закатит в Минске трехчасовую вечеринку: гостям предлагается надеть самые красивые и удобные спортивные костюмы и по полной оторваться на...
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