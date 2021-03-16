«Они с жиру бесятся». В Минске задержали айтишника - его обвиняют в финансировании протестов

Источник материала: Tut.by

Сегодня пресс-служба МВД Беларуси сообщила , что «в Минске задержан участник августовских беспорядков — спонсор протестов». В прикрепленном видео мужчина называет свою зарплату и говорит, что айтишники «с жиру бесятся».



Источник: МВД Беларуси / YouTube

Пресс-служба ведомства заявляет , что «сотрудники ГУБОПиК задержали 30-летнего минчанина, который 9−11 августа участвовал в массовых беспорядках в районе стелы „Минск — город-герой“ и около станции метро „Пушкинская“. Установлено, что мужчина работал инженером-программистом в известной IT-компании и перечислял деньги для финансирования протестов. Кроме того, задержанный консультировал представителей редакции телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, рекомендуя наиболее безопасные и анонимные способы сбора денег для поддержания протестной активности. Действиям минчанина будет дана правовая оценка».

В видео мужчина говорит, что работает в EPAM Systems на должности инженер-программист.

— Заработная плата в месяц — 3820 долларов в пересчете на рубли, — зачем-то говорит он. — Задержан за участие в несанкционированных митингах и беспорядках 9−10 августа, а также за участие в воскресных маршах, которые проходили после.

Кроме того, являлся участником закрытой Telegram-группы, в которой обсуждалось участие в несанкционированных акциях. Кроме того, переводил деньги на так называемую «помощь бастующим» и так называемую «помощь репрессированных», тем самым спонсировал протестное движение. Кроме того, писал в редакцию (здесь называется Telegram-канал, который признан экстремистским в Беларуси — прим.TUT.BY) с предложением дополнительных сервисов по сбору денег.

В содеянном раскаиваюсь. По моему мнению, протестное движение поддерживает очень большая часть ИТ-сообщества только потому, что у них все очень, очень, очень, очень хорошо, и они с жиру бесятся. Это единственная причина, почему они участвуют во всем этом. Если бы они жили как большинство других белорусов, они бы больше это ценили. А поскольку им больше ценить нечего, они и занимаются всякой ерундой.