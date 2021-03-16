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Пятикратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру

16.03.2021 18:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил на своей странице в Facebook о завершении карьеры.


Арнд Пайффер. Фото: Reuters

«Как вы понимаете, после стольких лет в биатлоне принимать решение о завершении карьеры непросто, но для себя я давно решил, что этот сезон станет для меня последним. В этом году я провел несколько хороших гонок, потому испытываю приятное ощущение, что заканчиваю выступления, находясь в конкурентной форме», — написал Пайффер.

34-летний биатлонист является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе также пять золотых медалей чемпионатов мира.

 
 
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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил на своей странице в Facebook о завершении карьеры.
 
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