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Пятикратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру
Источник материала: Tut.by
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил на своей странице в Facebook о завершении карьеры.
«Как вы понимаете, после стольких лет в биатлоне принимать решение о завершении карьеры непросто, но для себя я давно решил, что этот сезон станет для меня последним. В этом году я провел несколько хороших гонок, потому испытываю приятное ощущение, что заканчиваю выступления, находясь в конкурентной форме», — написал Пайффер.
34-летний биатлонист является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе также пять золотых медалей чемпионатов мира.
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Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил на своей странице в Facebook о завершении карьеры.
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