Пятикратный чемпион мира по биатлону завершил карьеру

Источник материала: Tut.by

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер объявил на своей странице в Facebook о завершении карьеры.



Арнд Пайффер. Фото: Reuters

«Как вы понимаете, после стольких лет в биатлоне принимать решение о завершении карьеры непросто, но для себя я давно решил, что этот сезон станет для меня последним. В этом году я провел несколько хороших гонок, потому испытываю приятное ощущение, что заканчиваю выступления, находясь в конкурентной форме», — написал Пайффер.

34-летний биатлонист является двукратным олимпийским чемпионом. В его активе также пять золотых медалей чемпионатов мира.