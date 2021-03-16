С начала года заметно подорожали медуслуги. Теперь Минздрав вводит потолок по росту цен

Источник материала: Tut.by

Платные медицинские услуги, по данным Белстата, в январь и февраль подорожали на 3,8% (в прошлом месяце — на 2,5%). Это во многом связано с тем, что в этом году власти подняли ставки НДС на лекарства и медизделия. Из-за этого медцентры повысили цены на свои услуги. «Происходит это не по желанию медцентра или его поставщика, а в связи с принятым решением на уровне государства», — поясняли повышение цен в одном из медцентров. Теперь чиновники вводят «потолок» по рост стоимости платных медуслуг.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минздрав сообщает, что для стабилизации цен на платные медуслуги ведомство «поручает принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5% (декабрь к декабрю)». Напомним, именно на таком уровне чиновники прогнозируют годовую инфляцию по всем товарам и услугам. Но только за два первых месяца года инфляция составила 3,1% к декабрю 2020-го.

В ведомстве также пояснили, по какой схеме можно повышать цены на платные медуслуги.

— Возможность увеличения цен на медицинские услуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома с учетом подчиненности и территориальной принадлежности, Министерства здравоохранения (по подчиненным организациям) исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг.

В Минздраве также уточнили, кто отвечает за выполнение этого поручения.

— Ответственность за невыполнение вышеуказанных параметров в разрезе регионов и Минска установлена на уровне начальников главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

Напомним, к 1 февраля аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, а медицинские центры — на свои услуги. Это связано с ростом ставок НДС на лекарства, медизделия.

К слову, лекарства за январь и февраль, по данным Белстата, подорожали на 9,7%.