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С начала года заметно подорожали медуслуги. Теперь Минздрав вводит потолок по росту цен
Источник материала: Tut.by
Платные медицинские услуги, по данным Белстата, в январь и февраль подорожали на 3,8% (в прошлом месяце — на 2,5%). Это во многом связано с тем, что в этом году власти
Минздрав сообщает, что для стабилизации цен на платные медуслуги ведомство «поручает принять необходимые меры по недопущению в 2021 году увеличения прироста индекса потребительских цен более 5% (декабрь к декабрю)». Напомним, именно на таком уровне чиновники прогнозируют годовую инфляцию по всем товарам и услугам. Но только за два первых месяца года инфляция составила 3,1% к декабрю 2020-го.
В ведомстве также пояснили, по какой схеме можно повышать цены на платные медуслуги.
— Возможность увеличения цен на медицинские услуги может быть рассмотрена на уровне главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома с учетом подчиненности и территориальной принадлежности, Министерства здравоохранения (по подчиненным организациям) исключительно в рамках ликвидации (сокращения) убыточности оказываемых услуг.
В Минздраве также уточнили, кто отвечает за выполнение этого поручения.
— Ответственность за невыполнение вышеуказанных параметров в разрезе регионов и Минска установлена на уровне начальников главных управлений по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Напомним, к 1 февраля аптеки повысили цены на лекарства и медизделия, а медицинские центры — на свои услуги. Это связано с ростом ставок НДС на лекарства, медизделия.
К слову, лекарства за январь и февраль, по данным Белстата, подорожали на 9,7%.
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Платные медицинские услуги в январь и февраль подорожали на 3,8%. Это во многом связано с тем, что в этом году власти подняли ставки НДС на лекарства и медизделия....
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