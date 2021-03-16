В Конституционную комиссию включены 36 человек

Источник материала: АФН

Указом №105 утвержден состав конституционной комиссии, сообщила пресс-служба президента РБ.

Согласно документу, «комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси, обеспечить их всенародное обсуждение и до 1 августа 2021 года представить предложения по поправкам в Конституцию для последующего их вынесения на республиканский референдум, говорится в официальном комментарии к документу.

«Комиссия наделена правом при необходимости задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций», - сказано в сообщении.

В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Руководить работой комиссии будет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Его заместителями назначены спикеры обеих палат парламента Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

В состав Конституционной комиссии включены сенаторы Олег Руммо, Татьяна Рунец, Сергей Сивец и депутаты Светлана Любецкая, Игорь Марзалюк, Валентин Семеняко; председатели Минского городского Совета депутатов Андрей Бугров, Новополоцкого городского Совета депутатов Олег Буевич, Калинковичского районного Совета депутатов Виктор Замостик, Пружанского районного Совета депутатов Николай Кудравец и Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая.

Также, в комиссию включены гендиректор ассоциации "Инфопарк" Владимир Басько, глава ЗАО "БСБ Банк" Сергей Дубков, гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович, гендиректор компании "Марко" Николай Мартынов, председатель правления СПК "Агрокомбинат Снов" Николай Радоман.

Далее, председатель Белорусского союза женщин Елена Богдан, сексот КГБ Юрий Воскресенский, председатель Молодежного совета при палатке Егор Макаревич, глава Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич, первым секретарь ЦК Компартии Беларуси Алексей Сокол, целый директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

В составе: завкафедрой конституционного права юридического факультета БГУ Григорий Василевич, преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Божена Еремич, заместитель председателя Конституционного суда Наталья Карпович, доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ Татьяна Масловская, замдекана юридического факультета БГУ Артем Пухов, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц, заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Елена Семашко.

А также: ректор Белорусской государственной академии музыки Екатерина Дулова, худрук "Театр-студии киноактера" Александр Ефремов, член национальной команды Беларуси по инваспорту Алексей Талай, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.