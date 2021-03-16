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Бывший военный городок в Минской области выставлен на аукцион за Br667

16.03.2021 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший военный городок №3 в Крупском районе Минской области выставлен на аукцион по начальной стоимости Br667, сообщили в комитете "Минскоблимущество".

На аукцион, который пройдет 30 марта, объект выставляется одним лотом. Он включает в себя земельный участок в 67 га и 21 здание. Общая площадь строений - складов, убежищ, зданий для хранения техники - составляет более 10 тыс. кв. м.

Военная часть была расформирована несколько лет назад, объект находится на балансе районного предприятия "Жилтеплострой". Участвовать в аукционе могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. Новый собственник в установленном порядке может изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения производственных, административно-бытовых и складских зданий. При желании тут можно возвести объекты розничной торговли и даже жилые дома, отмечают представители комитета. Земельный участок будет передан новому владельцу в аренду на 50 лет, пишет interfax.by
 
 
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Бывший военный городок №3 в Крупском районе Минской области выставлен на аукцион по начальной стоимости Br667, сообщили в комитете "Минскоблимущество".
 
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