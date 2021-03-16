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Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

16.03.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Парковка была и остается головной болью большого города в автомобильном плане. Столица не резиновая, но разрастается, а столичные дворы — все, трещат по швам. Когда «положенных» мест уже не остается, некоторые автомобилисты занимают «неположенные» места, чем и навлекают на себя объяснимый гнев прохожих.

Вот водитель Lexus выбрал себе персональное парковочное место между трех сосен. Наш читатель с ником minzurka утверждает, что водитель этого авто паркуется так регулярно. Уютно — тут не поспоришь. По правилам ли? Нет. П. 143.15 ПДД: остановка и стоянка транспортных средств запрещаются на газонах и других участках с зелеными насаждениями.

— Индейцам, живущим на Ангарской, 62, все нравится, хоть и сосны высыхают в этом месте, и работники ЖЭСа появляются, которые эти сосны выпиливают вокруг машин, — рассказал корреспонденту Onliner автор фото.

Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

После зимы, как эта, к таким водителям у жителей во дворе, как правило, возникает особенно много вопросов. Почва мягкая от впитанной влаги, нежная, можно даже сказать, легкоранимая. Большая машина въехала раз-другой, следы оставила, грязь развела. Трава там теперь расти не будет. И вроде как не виноват никто. Хотя за уничтожение газона предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 15.22 Кодекса об административных правонарушениях: «незаконные удаление, пересадка произрастающей в населенных пунктах древесно-кустарниковой растительности, не входящей в состав лесного фонда, либо повреждение такой растительности или ее уничтожение, либо повреждение или уничтожение цветников, газонов, расположенных в населенных пунктах», влечет наложение штрафа в размере до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — от 10 до 200 базовых величин, а на юридическое лицо — от 20 до 300 базовых величин.

На Мележа, 3, ситуация похожая: автомобили на газоне, а частично еще и на тротуаре, что тоже неправильно (п. 143.14). Тротуар на фото пока виден, газон — уже нет. Снимки сделаны 11 марта около 17:30.

Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

— Там в 5 минутах ходьбы, на Восточной, есть паркинг многоэтажный. Так что, полагаю, было бы желание... — прокомментировал ситуацию с парковками в районе автор фото, наш читатель с ником Severus13.

Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

Хозяин Mercedes вот тоже нашел оригинальное место для парковки — в арке многоквартирного дома. Все бы ничего, но это ведь тоже тротуар.

Фото на нашем форуме разместил пользователь с ником zdn1.

— По всей видимости, хозяин привык парковаться в гараже, — предположил он.

Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

Проблема характерна и для других крупных городов. Наш читатель SpiritMoon шлет весточку из Могилева: BMW там занял место на тротуаре. На фото видно, что машин много, догадываемся, что найти свободный пятачок было непросто. Но есть вопросы к воспитательной составляющей такого поступка: дурной пример ведь заразителен.

Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

А вот водитель этого автомобиля пятачок нашел, правда, опять же на тротуаре. Машина большая — въехал, даже бетонная полусфера не проблема.

Фото опубликовал на нашем форуме пользователь с ником Батон16.

Такие большие — поэтому паркуются как хотят?

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Парковка была и остается головной болью большого города в автомобильном плане. Столица не резиновая, но разрастается, а столичные дворы — все, трещат по швам. Когда...
 
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