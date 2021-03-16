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Биометрический паспорт можно будет получить с 1 сентября

16.03.2021 19:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Биометрические паспорта подержать в руках можно будет с сентября 2021 года, передает БЕЛТА. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Если копнуть глубже, то их ввод изначально планировали еще в 2020 году, но что-то не получалось. Использование такого паспорта позволит автоматизировать процедуру идентификации личности, а также значительно упростит прохождение паспортного контроля при пересечении границы.

ID-карта — это внутренний документ нового типа, удостоверяющий личность: в него будет встроена микросхема, содержащая фотоизображение, отпечатки пальцев рук и иные персональные данные владельца. За выдачу идентификационной карты потребуется заплатить 1,5 базовой величины (43,5 рубля), биометрического паспорта — 2 базовых величины (58 рублей).

Биометрия облегчит целый комплекс услуг, который будет предоставлять государство. В первую очередь это дистанционное подтверждение личности владельца с помощью электронной цифровой подписи. То есть не нужно будет идти в госорганы за справками и документами, все можно получить онлайн.

Биометрический паспорт понадобится для выезда за границу, его изготовление возможно только при наличии у заявителя идентификационной карты. Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы не планируется. Паспорт гражданина Республики Беларусь, действующий в настоящее время, будет выдаваться на прежних условиях.

Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить (биометрические документы либо паспорта действующего образца). Стоимость оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется и возможность выезда за рубеж по этому документу.

МВД ответило на популярные вопросы о биометрических паспортах и ID-картах

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Биометрические паспорта подержать в руках можно будет с сентября 2021 года, передает БЕЛТА. Соответствующий указ сегодня подписал Александр Лукашенко. Если копнуть...
 
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