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Двушка в Минске за $23 тысячи. На аукцион выставлена квартира в 10-этажке, но есть нюанс
Источник материала: Onliner
В Минске на торги
В объявлении есть фото интерьера квартиры. Состояние не очень аккуратное, но минимальный косметический ремонт легко это исправит.
«Доступ в квартиру невозможен, потому что ключей у судебного исполнителя нет», — это все, что смогли уточнить по этому лоту на аукционной площадке «БелЮрОбеспечение». За юридическими тонкостями рекомендовали обратиться в ОПИ.
Судебный исполнитель Барчевская Д. А. заверила, что покупателю квартиры с молотка не придется выплачивать ипотеку вместо должников, а обременением выступают только двое прописанных граждан, которые могут не захотеть выселяться в добровольном порядке. В этом случае покупателю предстоит выселить их через суд. При этом, по словам судебного исполнителя, суд не может вынести решение в пользу прописанных.
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В Минске на торги выставлена двухкомнатная квартира в хорошей панельной 10-этажке 1994 года постройки по ул. Лобанка, 56, в микрорайоне Красный Бор. Причем цена лота...
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