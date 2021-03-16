Двушка в Минске за $23 тысячи. На аукцион выставлена квартира в 10-этажке, но есть нюанс

Источник материала: Onliner

В Минске на торги выставлена двухкомнатная квартира в хорошей панельной 10-этажке 1994 года постройки по ул. Лобанка, 56, в микрорайоне Красный Бор. Причем цена лота удивительно низкая — всего $23 тыс. И это за достаточно современное жилье площадью 52,5 кв. м. Стоимость квадратного метра выходит даже ниже, чем в мечтах большинства белорусов — $438 за «квадрат». Но квартира продается с обременением — жильцами, которые, судя по всему, не выплатили ипотеку, в результате чего лишились крова. Поэтому квартира была конфискована, и теперь ее реализует ОПИ. В квартире прописаны двое взрослых, детей у них нет.





В объявлении есть фото интерьера квартиры. Состояние не очень аккуратное, но минимальный косметический ремонт легко это исправит.

«Доступ в квартиру невозможен, потому что ключей у судебного исполнителя нет», — это все, что смогли уточнить по этому лоту на аукционной площадке «БелЮрОбеспечение». За юридическими тонкостями рекомендовали обратиться в ОПИ.





Судебный исполнитель Барчевская Д. А. заверила, что покупателю квартиры с молотка не придется выплачивать ипотеку вместо должников, а обременением выступают только двое прописанных граждан, которые могут не захотеть выселяться в добровольном порядке. В этом случае покупателю предстоит выселить их через суд. При этом, по словам судебного исполнителя, суд не может вынести решение в пользу прописанных.



