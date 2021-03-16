Любая мелочь может привести к поломке: разбираем гоночный МАЗ на детали

Источник материала: Sputnik Беларусь

В копилке белорусских гонщиков находятся серебряный (2018) и бронзовый (2020) бедуины "Дакара", третье место в престижном ралли-рейде "Шелковый путь" (2013), а также золото у экипажа Сергея Вязовича и третье место у Алексея Вишневского на гонке Morocco Desert Challenge-2019.

Но вот "Дакар" в этом году для белорусской команды не сложился: лишь шестая позиция у Вишневского при сходе Вязовича из-за технических проблем. Тем не менее, для "МАЗ-СПОРТавто" это был бесценный опыт. После – долгая дорога домой. Дело в том, что грузовики на пароме отправились в порт Марселя, а оттуда их забирали наши спортсмены, специально приехавшие из Беларуси.

Дорога за грузовиками

Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович признается, что единственная проблема, которая возникла, – попасть в Европу.

Гонщикам пришлось заново проходить COVID-тест. А прибыв в Марсель – еще и отбыть семидневную изоляцию. Но это спортсмены предусмотрели и выехали заранее.

"Дорога домой прошла быстро и без приключений. Машины по прибытии разобрали "до рамы", сейчас их собирают", – рассказывает гонщик.

Мелочей не бывает

По его словам, разборка автомобилей – дело привычное, ее делают после каждого ралли-рейда. Машины восстанавливают и усовершенствуют. Самый трудоемкий процесс – сборка, признается руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто".

"Здесь нужно учитывать многие моменты, нельзя допустить ни малейшей ошибки, так как любая мелочь может привести к остановке автомобиля во время гонки", – отмечает он.

Например, на "Дакаре-2021" капотный автомобиль Сергея Вязовича дважды удавалось починить силами экипажа, в третий раз у грузовика снова пропала связь между двигателем и автоматической коробкой передач. Экипаж был вынужден завершить свое выступление в ралли.

С этой поломкой спортсмены "МАЗ-СПОРТавто" еще не разобрались на сто процентов.

"Удалось выяснить, что проблема не в коробке. Для этого мы даже специально ездили в Москву в представительство Allison. Там никаких проблем выявлено не было", – объясняет пилот.

© Sputnik Александр Жибуль Сейчас автомобили "МАЗ-СПОРТавто" разобраны, но к следующей гонке они уже снова будут на ходу

По его словам, при сборке крупных узлов, как правило, ошибок не происходит. А в мелочах, где играет роль человеческий фактор, нужно быть крайне внимательным.

Лидер "мазовцев" подчеркивает, что все члены экипажа могут сделать большинство видов ремонта в полевых условиях.

На ралли-рейдах самая главная "болезнь" грузовиков – прокол колеса. При этом у всей команды есть огромный опыт сборки-разборки авто.

"Машины сейчас надежные, крупных поломок практически не случается, а борьба в классификации грузовиков идет очень плотная. Если ты поломался, то, скорее всего, на высокий результат рассчитывать не приходится", - рассказывает Вязович.

Какие комплектующие использует команда "МАЗ-СПОРТавто"?

По словам лидера белорусских гонщиков, многие автомобили из разных стран используют одинаковые комплектующие, но у всех они компонуются по-разному.

"Например, амортизаторы Reiger. Они могут быть одинаковые, но каждая команда настраивает их под себя", – объясняет Вязович.

В подготовке машин к ралли-рейдам большую роль играет индивидуальный подход.

Шины на МАЗах используют компании Michelin, мотор стоит Caterpillar, который готовит для белорусов чешская команда Buggyra Racing, коробка-автомат – Allison, мосты установлены компании Sisu, а раздаточная коробка – ZF.

По словам гонщика, все детали используются при серийном производстве техники, например, Allison ставится на автобусы МАЗ.

© Sputnik Александр Жибуль Эти машины тоже формально участвуют в ралли-рейдах, но играют роль техничек, и в то время когда камионы соревнуются на время, едут по дорогам общего пользования и перевозят команду от бивуака к бивуаку

Единственное, на что он обратил внимание, – двигатель. Для гонщиков он был доработан с учетом повышения мощности.

"У МАЗ никогда не было своего двигателя, поэтому мы можем использовать любую фирму", – добавляет он.

Ближайший старт – "Золото Кагана"

Сейчас автомобили "МАЗ-СПОРТавто" разобраны, но к следующей гонке они уже снова будут на ходу. Им еще предстоит пройти полную сборку, окраску и оклейку. А уже 24-27 апреля состоится этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана". Белорусские спортсмены планируют поехать туда тремя экипажами.

"Там будет тестовый день, где автомобили пройдут тест-драйв. Нужно понимать, что эту гонку мы используем как подготовку грузовиков и новых членов экипажа", – отмечает Вязович.

Так, в Астрахань поедет пилот Виталий Мурылев, который в прошлом году также участвовал в астраханской гонке "Золото Кагана".

Пока же "мазовцы" усовершенствуют автомобили и изучают прошлый опыт, в том числе и негативный, чтобы выигрывать. Но всех секретов не раскрывают – оно и понятно, ведь золотого бедуина "Дакара" у них в коллекции нет, поэтому расслабляться рано.

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