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Любая мелочь может привести к поломке: разбираем гоночный МАЗ на детали
16.03.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В копилке белорусских гонщиков находятся серебряный (2018) и бронзовый (2020) бедуины "Дакара", третье место в престижном ралли-рейде "Шелковый путь" (2013), а также золото у экипажа Сергея Вязовича и третье место у Алексея Вишневского на гонке Morocco Desert Challenge-2019.
Но вот "Дакар" в этом году для белорусской команды не сложился: лишь шестая позиция у Вишневского при сходе Вязовича из-за технических проблем. Тем не менее, для "МАЗ-СПОРТавто" это был бесценный опыт. После – долгая дорога домой. Дело в том, что грузовики на пароме отправились в порт Марселя, а оттуда их забирали наши спортсмены, специально приехавшие из Беларуси.
Дорога за грузовиками
Лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович признается, что единственная проблема, которая возникла, – попасть в Европу.
Гонщикам пришлось заново проходить COVID-тест. А прибыв в Марсель – еще и отбыть семидневную изоляцию. Но это спортсмены предусмотрели и выехали заранее.
"Дорога домой прошла быстро и без приключений. Машины по прибытии разобрали "до рамы", сейчас их собирают", – рассказывает гонщик.
Мелочей не бывает
По его словам, разборка автомобилей – дело привычное, ее делают после каждого ралли-рейда. Машины восстанавливают и усовершенствуют. Самый трудоемкий процесс – сборка, признается руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто".
"Здесь нужно учитывать многие моменты, нельзя допустить ни малейшей ошибки, так как любая мелочь может привести к остановке автомобиля во время гонки", – отмечает он.
Например, на "Дакаре-2021" капотный автомобиль Сергея Вязовича дважды удавалось починить силами экипажа, в третий раз у грузовика снова пропала связь между двигателем и автоматической коробкой передач. Экипаж был вынужден завершить свое выступление в ралли.
С этой поломкой спортсмены "МАЗ-СПОРТавто" еще не разобрались на сто процентов.
"Удалось выяснить, что проблема не в коробке. Для этого мы даже специально ездили в Москву в представительство Allison. Там никаких проблем выявлено не было", – объясняет пилот.
© Sputnik Александр Жибуль
Сейчас автомобили "МАЗ-СПОРТавто" разобраны, но к следующей гонке они уже снова будут на ходу
По его словам, при сборке крупных узлов, как правило, ошибок не происходит. А в мелочах, где играет роль человеческий фактор, нужно быть крайне внимательным.
Лидер "мазовцев" подчеркивает, что все члены экипажа могут сделать большинство видов ремонта в полевых условиях.
На ралли-рейдах самая главная "болезнь" грузовиков – прокол колеса. При этом у всей команды есть огромный опыт сборки-разборки авто.
"Машины сейчас надежные, крупных поломок практически не случается, а борьба в классификации грузовиков идет очень плотная. Если ты поломался, то, скорее всего, на высокий результат рассчитывать не приходится", - рассказывает Вязович.
Какие комплектующие использует команда "МАЗ-СПОРТавто"?
По словам лидера белорусских гонщиков, многие автомобили из разных стран используют одинаковые комплектующие, но у всех они компонуются по-разному.
"Например, амортизаторы Reiger. Они могут быть одинаковые, но каждая команда настраивает их под себя", – объясняет Вязович.
В подготовке машин к ралли-рейдам большую роль играет индивидуальный подход.
Шины на МАЗах используют компании Michelin, мотор стоит Caterpillar, который готовит для белорусов чешская команда Buggyra Racing, коробка-автомат – Allison, мосты установлены компании Sisu, а раздаточная коробка – ZF.
По словам гонщика, все детали используются при серийном производстве техники, например, Allison ставится на автобусы МАЗ.
© Sputnik Александр Жибуль
Эти машины тоже формально участвуют в ралли-рейдах, но играют роль техничек, и в то время когда камионы соревнуются на время, едут по дорогам общего пользования и перевозят команду от бивуака к бивуаку
Единственное, на что он обратил внимание, – двигатель. Для гонщиков он был доработан с учетом повышения мощности.
"У МАЗ никогда не было своего двигателя, поэтому мы можем использовать любую фирму", – добавляет он.
Ближайший старт – "Золото Кагана"
Сейчас автомобили "МАЗ-СПОРТавто" разобраны, но к следующей гонке они уже снова будут на ходу. Им еще предстоит пройти полную сборку, окраску и оклейку. А уже 24-27 апреля состоится этап чемпионата России по ралли-рейдам "Золото Кагана". Белорусские спортсмены планируют поехать туда тремя экипажами.
"Там будет тестовый день, где автомобили пройдут тест-драйв. Нужно понимать, что эту гонку мы используем как подготовку грузовиков и новых членов экипажа", – отмечает Вязович.
Так, в Астрахань поедет пилот Виталий Мурылев, который в прошлом году также участвовал в астраханской гонке "Золото Кагана".
Пока же "мазовцы" усовершенствуют автомобили и изучают прошлый опыт, в том числе и негативный, чтобы выигрывать. Но всех секретов не раскрывают – оно и понятно, ведь золотого бедуина "Дакара" у них в коллекции нет, поэтому расслабляться рано.
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