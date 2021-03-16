«Отставшему от времени диктатору можно бесконечно вешать лапшу»

Источник материала: Салiдарнасць

Почему у Лукашенко не получится «построение цифрового общества по китайскому образцу», а борьба с инакомыслием в сети окажется сплошной чередой неудач и поражений.

Глава Беларуси пообещал введение контроля над интернетом — «по китайскому образцу». Телеграм-канал Кукловод и овца разбирается, насколько это вообще возможно:

— Отсылка к китайскому опыту имеет смысл. Коммунистическая партия Китая в значительной мере контролирует цифровую активность своих граждан. Да, с помощью различных ухищрений можно пользоваться запрещёнными ресурсами, но это несёт в себе достаточное число рисков и неудобств, чтобы лишь небольшой процент китайцев выходил за границы, очерченные партией.

Добиться таких успехов китайскому режиму удалось потому, что они стали регулировать сетевую активность ещё несколько десятилетий назад, когда интернет находился в зачаточном состоянии. В результате, абсолютное большинство китайцев подключалось к уже контролируемому интернету. В нём уже существовали местные аналоги Facebook, Twitter, Amazon и Steam, поэтому для среднего китайского пользователя нет большой мотивации искать выход во всемирную сеть.

Для того, чтобы воспроизвести опыт Китая, нужна машина времени, иначе с интернетом не справится. Этот тезис прекрасно иллюстрирует ситуация в Гонконге, который перешёл под контроль КНР с уже развитым и свободным интернетом. В результате вся мощь китайского государства до сих не может справиться с гонконгской сетевой вольницей.

Существенно подавить цифровую свободу кроме Китая способны лишь тоталитарные диктатуры (КНДР и Туркменистан). Секрет успеха прост — доступа к интернету в этих странах практически нет и никогда и не было. Что же касается автократий с развитым интернетом (к которым относиться Беларусь), то их борьба с инакомыслием в сети — это сплошная череда неудач и поражений.

Например, североафриканские режимы (с которыми у нас есть общие черты) не смогли подавить сетевую активность во время событий арабской весны. Тогда социальные сети стали той организующей силой, которая смела несколько местных диктаторов, включая Каддафи, чьи интимные отношения с черенком лопаты так часто вспоминает Лукашенко.

Есть и другой более близкий к нам пример. В России уже давно существует государственная служба Роскомнадзор, чья задача - цензурировать сетевые ресурсы. Пару лет назад они попытались заблокировать Телеграм. В результате легла половина российского интернета (включая сайт самого Роскомнадзора), а Телеграм прекрасно себя чувствовал. Через полгода борьбы Роскомнадзор признал поражение и даже завёл свой канал в телеге.

На прошлой неделе российские власти решили заблокировать Твиттер. История повторилась один в один: лёг сайт Кремля, Госдумы и правительства, а с Твиттером ничего не случилось. И такие неудачи случаются с российским режимом, у которого есть деньги и есть кадры. Ни того, ни другого у Лукашенко нет, а значит любая попытка контролировать интернет в Беларуси заранее обречена на провал.

Так к чему же все эти заявления со стороны режима? Мы полагаем, что тут имеет место обычная имитация бурной деятельности с целью освоения бюджетов. Вот что говорит сам Лукашенко: «Надо сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования». Чувствуете? - это же любимая забава беларуской бюрократии: взять два полуживых и три мёртвых госпредприятия и объединить, таким образом создав очередные должности для бездельников с хорошей зарплатой.

Более того, под блокировку интернета нужно покупать специальное оборудование, а вокруг санкции, значит нужны серые схемы, на которых можно отлично заработать. При этом нет никакой ответственности — отставшему от времени диктатору можно бесконечно вешать лапшу про сотни заблокированных сайтов в месяц. Только вот зря заинтересованные чиновники пообещали подготовить планы аж к лету. К лету может закончиться не только бюджет...