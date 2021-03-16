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Instagram запретит взрослым отправлять сообщения незнакомым подросткам

16.03.2021 19:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соцсеть ограничила взаимодействие между подростками и взрослыми, которые не подписаны друг на друга, с целью сделать пространство Instagram более безопасным для молодой аудитории. Об этом пишет РБК.


Согласно новой политике Instagram, взрослые, которые не входят в список друзей пользователя, не получат доступ к личным сообщениям подростков.

«Чтобы защитить подростков от нежелательных контактов со стороны взрослых, мы представляем новую функцию, которая запретит взрослым отправлять сообщение пользователям младше 18 лет, не подписанным на них, — говорится в блоге Instagram. — Например, когда взрослый попытается отправить сообщение незнакомому подростку, он получит уведомление, что сообщение не проходит».

В приложении появятся подсказки, которые будут указывать на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение».

Функция разработана на основе технологий машинного обучения, которые прогнозируют возраст пользователей, опираясь на данные, указанные при регистрации.

«Большинство соцсетей не допускают регистрацию лиц моложе 13 лет, но проверить настоящий возраст проблематично, поэтому приятно видеть, что Instagram инвестирует в инновационные технологии, которые обеспечивают безопасную онлайн-среду для молодых пользователей, — подчеркнула Люси Томас, соруководитель организации Project Rockit, занимающейся созданием благоприятных условий для развития детей. — Instagram дает молодым людям инструменты, с помощью которых они могут сами стать авторами своего опыта в онлайн-пространстве».

Функция появится в некоторых странах уже в марте, однако компания не уточняет, где именно. Как будет работать технология определения возраста пользователей, Instagram не уточнила.

В 2020 году, в период с июля по сентябрь, к Instagram присоединились 76 млн человек — глобальная аудитория достигла 1,16 млрд, сообщает Datareportal.

 
 
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Согласно новой политике Instagram, взрослые, которые не входят в список друзей пользователя, не получат доступ к личным сообщениям подростков.
 
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