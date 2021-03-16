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«Белавиа» запустила мобильное приложение: теперь купить билеты и зарегистрироваться на авиарейс можно с телефона
Источник материала: ОНТ
Собственное мобильное приложение презентовала авиакомпания «Белавиа»,
Для покупки билета и регистрации на рейс теперь не нужно заходить на сайт, все можно сделать прямо с телефона, нажав соответствующую иконку на экране. Функционал приложения поможет пассажирам быстро найти и купить авиабилеты, территориально не привязываясь к кассам «Белавиа» или сайту belavia.by. В AppStore и Google Play можно скачать новый мобильный сервис компании.
Также с помощью приложения можно зарегистрироваться на рейс онлайн, что ускоряет процесс регистрации в аэропорту.
Это базовая версия мобильного сервиса компании. Увеличить количество доступных функций планируется в будущем. Среди них – вход в личный кабинет участника программы лояльности «Белавиа Лидер», возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных о пассажирах и другие.
Приложение разработано сотрудниками EPAM в рамках волонтерской инициативы EPAM Engineering Jam.
Фото: БЕЛТА
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«Белавиа» запустила мобильное приложение: теперь купить билеты и зарегистрироваться на авиарейс можно с телефона
Собственное мобильное приложение презентовала авиакомпания «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании. Для покупки билета и регистрации на рейс теперь не...
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