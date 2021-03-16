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«Белавиа» запустила мобильное приложение: теперь купить билеты и зарегистрироваться на авиарейс можно с телефона

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Белавиа» запустила мобильное приложение: теперь купить билеты и зарегистрироваться на авиарейс можно с телефона

Собственное мобильное приложение презентовала авиакомпания «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании.

Для покупки билета и регистрации на рейс теперь не нужно заходить на сайт, все можно сделать прямо с телефона, нажав соответствующую иконку на экране. Функционал приложения поможет пассажирам быстро найти и купить авиабилеты, территориально не привязываясь к кассам «Белавиа» или сайту belavia.by. В AppStore и Google Play можно скачать новый мобильный сервис компании.

Также с помощью приложения можно зарегистрироваться на рейс онлайн, что ускоряет процесс регистрации в аэропорту.

Это базовая версия мобильного сервиса компании. Увеличить количество доступных функций планируется в будущем. Среди них – вход в личный кабинет участника программы лояльности «Белавиа Лидер», возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных о пассажирах и другие.

Приложение разработано сотрудниками EPAM в рамках волонтерской инициативы EPAM Engineering Jam.

Фото: БЕЛТА

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Собственное мобильное приложение презентовала авиакомпания «Белавиа», сообщается на сайте авиакомпании. Для покупки билета и регистрации на рейс теперь не...
 
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