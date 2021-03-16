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В Гродно представили нового командующего войсками Западного оперативного командования

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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К безопасности нашей территории, в частности западных границ. В Гродно сегодня представили нового командующего войсками Западного оперативного командования.

Генерал-майор Игорь Демиденко здесь человек не новый. Прежде служил в качестве замглавы командования. Участок ответственный. Поэтому и задачи в сегодняшней геополитической обстановке соответствующие – боевая готовность частей и соединений, внимание развитию войск. Впереди подготовка к совместному белорусско-российскому учению «Запад». Основная фаза пройдет на полигонах этого оперативного командования.

В этом году в войска поступит новая техника, в том числе комплект бронетранспортеров для механизированного батальона. Прорабатывается и вопрос размещения в Гродненской области белорусско-российских учебных центров.

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Теги: Гродно
 
 
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К безопасности нашей территории, в частности западных границ. В Гродно сегодня представили нового командующего войсками Западного оперативного командования....
 
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