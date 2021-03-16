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Биометрические паспорта с 1 сентября вводятся в Беларуси: сколько они будут стоить и зачем их получать?
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал указ «О биометрических документах»,
С 1 сентября текущего года в республике будут введены биометрические документы. Это упростит прохождение паспортного контроля при пересечении границы, автоматизирует процедуру идентификации личности, поспособствует развитию электронных сервисов.
Микросхема с фотоизображением, отпечатками пальцев рук и другие персональные данные владельца будет встроена в новый документ.
Всего планируется 8 новых видов документов с биометрическими данными, в их числе – биометрический паспорт и идентификационная карта. 1,5 базовой величины (1 базовая величина – 29 руб.) нужно будет оплатить за выдачу идентификационной карты, 2 базовые величины – биометрического паспорта.
Не планируется проводить обязательную замену имеющихся у населения паспортов на новые биометрические документы. На прежних условиях будет выдаваться паспорт гражданина Беларуси, действующий в настоящее время. Не изменится стоимость оформления действующих паспортов. Возможность выезда за границу по этому документу сохраняется.
Граждане сами будут решать, какой вид удостоверяющего личность документа они хотят получить.
Фото: БЕЛТА
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Биометрические паспорта с 1 сентября вводятся в Беларуси: сколько они будут стоить и зачем их получать?
Александр Лукашенко подписал указ «О биометрических документах», сообщается на сайте Главы государства. С 1 сентября текущего года в республике будут введены...
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