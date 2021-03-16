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AstraZeneca: Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

AstraZeneca: Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины

Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. По заявлению главы организации, число случаев проявления тяжелых побочных эффектов от вакцинации препаратом невелико и его преимущества превышают риски.

Также в агентстве заявили, что решение приостановить использование британо-шведской вакцины – это «прерогатива конкретных стран». Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных реакциях после вакцинации AstraZeneca. Страна за страной стали отказываться от применения препарата.  

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Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. По заявлению главы организации, число случаев проявления тяжелых...
 
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