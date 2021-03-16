AstraZeneca: Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины

Источник материала: ОНТ

Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. По заявлению главы организации, число случаев проявления тяжелых побочных эффектов от вакцинации препаратом невелико и его преимущества превышают риски.

Также в агентстве заявили, что решение приостановить использование британо-шведской вакцины – это «прерогатива конкретных стран». Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных реакциях после вакцинации AstraZeneca. Страна за страной стали отказываться от применения препарата.

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