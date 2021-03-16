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AstraZeneca: Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины
Источник материала: ОНТ
Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. По заявлению главы организации, число случаев проявления тяжелых побочных эффектов от вакцинации препаратом невелико и его преимущества превышают риски.
Также в агентстве заявили, что решение приостановить использование британо-шведской вакцины – это «прерогатива конкретных стран».
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Европейское агентство лекарственных средств не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. По заявлению главы организации, число случаев проявления тяжелых...
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