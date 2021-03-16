Источник материала: ОНТ

Двое погибших и несколько пострадавших. В Лейпциге расследуют наезд автомобиля на пешеходов.

Машина протаранила группу людей, которые находились на остановке трамвая. Для спасения пострадавших была задействована авиация. Место происшествия оцеплено. Пока инцидент расследуется как несчастный случай. Если появятся доказательства умышленного наезда, дело переквалифицируют.

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