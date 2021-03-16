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В Лейпциге расследуют наезд автомобиля на пешеходов

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Лейпциге расследуют наезд автомобиля на пешеходов

Двое погибших и несколько пострадавших. В Лейпциге расследуют наезд автомобиля на пешеходов.

Машина протаранила группу людей, которые находились на остановке трамвая. Для спасения пострадавших была задействована авиация. Место происшествия оцеплено. Пока инцидент расследуется как несчастный случай. Если появятся доказательства умышленного наезда, дело переквалифицируют.  

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Двое погибших и несколько пострадавших. В Лейпциге расследуют наезд автомобиля на пешеходов. Машина протаранила группу людей, которые находились на остановке...
 
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