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Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии: Миклашевич – председатель, 36 человек в составе

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии: Миклашевич – председатель, 36 человек в составе

Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Этот документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного собрания, сообщается на сайте Президента.

Конституционной комиссии поручили разработать предложения по изменению Конституции республики и обеспечить их всенародное обсуждение. Комиссию наделили правом задействовать в работе, если понадобится, руководителей и специалистов госорганов и других организаций.

Конституционная комиссия до 1 августа текущего года должна представить Главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона Беларуси для последующего их вынесения на республиканский референдум.

36 человек вошли в состав Конституционной комиссии – представители госорганов, общественных объединений, юридической науки, различных отраслей социальной сферы и экономики. Все они – авторитетные люди с активной гражданской позицией. Председатель Конституционного суда – заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич – будет руководить работой Комиссии. Его заместителями будут председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Этот документ принят для реализации положений резолюции VI Всебелорусского народного...
 
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