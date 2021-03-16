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В Минздраве опровергли фейк, что Беларусь за последние месяцы покинули более 700 медиков

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минздраве опровергли фейк о том, что Беларусь за последние месяцы покинули более 700 медиков. 

Различные телеграм-каналы спекулируют цифрами из открытых источников, при этом трактуют их неправильно, сообщила начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Ольга Колюпанова.

Ольга Колюпанова, начальник главного управления организационно-кадровой работы Министерства здравоохранения Беларуси: «В СМИ появилась информация о том, что за январь из отрасли чистый отток медицинских работников составил 754 человека, которые покинули не только отрасль, но и страну. На сайте Белстата имеется оперативная информация, размещается ежемесячно, по численности уволенных и принятых в различных отраслях. Если касаться здравоохранения, там идет строка "здравоохранение и социальные услуги". Имеется в виду численность уволенных и принятых не только в организациях здравоохранения, но и в организациях социальной сферы, ветеринарные врачи, санаторно-курортные учреждения. Это не только врачи, медсестры, фельдшера, это и буфетчицы, и санитарки, и дворники, технический и другой персонал. Т.е. говорить о том, что отток из отрасли более 700 специалистов высококвалифицированных кадров, неправильно. Есть официальная статистика Минздрава, она говорит, что из отрасли, по сравнению с 2019 годом, уволилось не более 300 человек, и это в основном пенсионеры. Это связано с эпидемиологической обстановкой в мае-июне, тогда было основное увольнение медицинских работников». 

Фото: БЕЛТА

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В Минздраве опровергли фейк о том, что Беларусь за последние месяцы покинули более 700 медиков.  Различные телеграм-каналы спекулируют цифрами из открытых...
 
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