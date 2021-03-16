Мокрый снег, ночью – морозы. Прогноз погоды на 17 марта

Источник материала: ОНТ

В марте погода переменчива: то поманит теплом, то напугает снегом и морозом. Вот и сейчас непродолжительный тёплый период уступит место северному ветру. В ближайшие дни – снег и ночные морозы.

Завтра, 17 марта, на погоду начнёт оказывать влияние приближающийся с юга активный атмосферный фронт от циклона с центром над Украиной. Он будет закрывать небо плотными облачными полями, усилит ветер и принесёт мокрый снег различной интенсивности.

В среду облачно. На большей части страны мокрый снег и дождь. Есть опасность налипания снега на провода и ветки деревьев. На дорогах гололедица. Влажность до 100%. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

К утру в большинстве районов около ноля. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от +1°С по северо-западу до +6°С тепла по юго-западу.

К вечеру температура немного понизится – от 0°С в северных и центральных регионах до +2°С тепла в южных.

В четверг к нам придет холодный воздух с Северной Европы. Ночью -4°С…+1°С, днем наоборот – от -1°С мороза до +4°С тепла. Облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северный умеренный. До конца недели сохранится холодная погода со снегом.

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