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Проблемы с волосами и ногтями? Врач рассказала, на какую болезнь это может указывать

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Проблемы с волосами и ногтями? Врач рассказала, на какую болезнь это может указывать

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала «Пятому каналу» о последствиях и причинах анемии, во время которой наблюдается низкий уровень эритроцитов  и гемоглобина в крови, пишет РИА «Новости».

На эту болезнь могут указывать проблемы с ногтями и волосами, считает врач.

Специалист подчеркнула, что к анемии часто приводит дефицит железа в организме. А причина этого – обильная потеря крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, а также недостаточное употребление в пищу продуктов животного происхождения.

Медик порекомендовала сдавать общий анализ крови каждый год, чтобы вовремя диагностировать этот синдром и своевременно обращаться за помощью к врачу.

Фото: Pixabay.com



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Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала «Пятому каналу» о последствиях и причинах анемии, во время которой наблюдается низкий уровень эритроцитов  и гемоглобина...
 
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