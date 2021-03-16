|
Проблемы с волосами и ногтями? Врач рассказала, на какую болезнь это может указывать
Источник материала: ОНТ
Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала «Пятому каналу» о последствиях и причинах анемии, во время которой наблюдается низкий уровень эритроцитов и гемоглобина в крови,
На эту болезнь могут указывать проблемы с ногтями и волосами, считает врач.
Специалист подчеркнула, что к анемии часто приводит дефицит железа в организме. А причина этого – обильная потеря крови, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, а также недостаточное употребление в пищу продуктов животного происхождения.
Медик порекомендовала сдавать общий анализ крови каждый год, чтобы вовремя диагностировать этот синдром и своевременно обращаться за помощью к врачу.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала «Пятому каналу» о последствиях и причинах анемии, во время которой наблюдается низкий уровень эритроцитов и гемоглобина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)