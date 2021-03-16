Второй подбородок исчезнет! 5 способов вернуть тонус лица

Источник материала: ОНТ

Глаза – зеркало души, а состояние кожи лица и шеи отражает бережное отношение женщины к себе. К сожалению, наличие второго подбородка может испортить любое, даже самое красивое лицо. Поэтому мы собрали для вас 5 советов, как избавиться от лишних жировых отложений и улучшить тонус кожи. И кстати, мы уверены – у вас обязательно получится!

Врачи выделяют две причины появления второго подбородка: отложение жира под нижней челюстью и снижение эластичности кожи.

Прежде всего, потребляя много калорий, вы увеличиваете риск излишнего отложения жира, который распределяется не только по всему телу, но и по шее и лицу. В последствии жировые клетки растут и ваше лицо становится округлым, появляется второй подбородок.

Жировые отложения на лице являются важным индикатором лишнего веса в общем и могут напрямую указывать на наличие опасного висцерального жира (это жир, который скапливается вокруг органов брюшной полости, печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника).

Что касается кожи, то с возрастом она неумолимо теряет свою эластичность и тонус, а значит, под тяжестью жира начинает провисать.

Как же убрать второй подбородок?

Самый главный и естественный способ – похудеть! И здесь есть хорошая новость: в отличие от проблемных мест нашего тела, с лица жир уходит моментально.

Поэтому в первую очередь начните считать калории





Рассчитайте свою норму калорий на день и сократите ее. Правило следующее: вы должны тратить больше энергии, чем потребляете – только так вы начнете скидывать вес. В ежедневном контроле своего рациона и количества потребляемых калорий могут помочь приложения на телефон, так что вам не придется тратить много времени на изучение данного вопроса. Просто соблюдайте правила полезного питания: ешьте больше белка (птицу, рыбу и морепродукты, бобовые, яйца и молочные продукты), замените сахар и мучное на фрукты, овощи и цельнозерновые, исключите фастфуд и газированные напитки.

Ведите активный образ жизни





Для качественной потери веса недостаточно просто соблюдать режим питания. Конечно, это поможет вам избавиться от лишних килограммов, но подтянуть тело и привести его в хорошую форму поможет только спорт. Сделайте тренировки частью своей жизни – занимайтесь не меньше 4 раз в неделю, и очень скоро вы увидите результат!

Делайте массажи лица и маски







Если основная причина второго подбородка – дряблость кожи, то помогут массажи. Не спешите думать, что эта приятная процедура не приносит эффекта. Рабочими в данной ситуации будут медовый и лимфодренажный массажи, классический ручной массаж, воздействие вакуумными банками или специальными массажерами. Обратите внимание на модный скребок Гуаша!

Также можно делать маски для подтяжки области подбородка на основе коллагена и гиалуроновой кислоты. Они помогут в том случае, если второй подбородок вызван возрастными изменениями.

Посещайте салон красоты







Если бюджет позволяет, то обратитесь за помощью к специалисту. Выбор салонных процедур от второго подбородка поражает, но мы советуем обратить внимание на такие услуги, как миостимуляция (укрепление мышц путем электрического воздействия), ультразвук (с его помощью разрушаются жировые клетки), мезотерапия (инъекции специальными препаратами), нехирургическая липосакция и тейпирование. Такие процедуры помогут вам решить проблему значительно быстрее!

Развивайте лицевые мышцы





Занимаясь прокачкой своего тела, мы часто забываем о том, что мышцы лица также требуют внимания и тренировок. Приведение мышц в тонус поможет подтянуть кожу и избавиться от второго подбородка, разгладить морщины и подчеркнуть овал лица.

В интернете большое количество упражнений для фейсфитнеса, и вы можете выбрать комплекс на ваш вкус! Мы подобрали для вас несколько простых упражнений, которые необходимо выполнять каждый день. Вы можете делать это даже на работе.

Запрокиньте голову так, чтобы подбородок смотрел в потолок. Упритесь языком в верхнее небо и зафиксируйте на 10 секунд. Расслабьтесь. Повторяйте упражнение 5 раз.

Приподнимите подбородок и вытяните его вперед так, чтобы мышцы под нижней челюстью напряглись. Зафиксируйтесь на 10 секунд, расслабьтесь и повторите упражнение еще 3-5 раз.

Вытяните язык и тянитесь им к кончику носка. Затем опустите язык и тянитесь к подбородку. Почувствуйте напряжение в мышцах лица. Повторяйте упражнение 3-5 раз.

Сложите губы в трубочку, напрягите мышцы скул, щек и подбородка. В таком положение приоткройте рот и задержитесь на 20 секунд. Повторите 3 раза.

Положите подбородок на кулаки и напрягите мышцы подбородка, давите подбородком на руки, а затем расслабьтесь. Повторяйте 20 раз.

Фото: Pinterest

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