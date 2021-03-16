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Фрагменты свитков с библейскими текстами нашли в районе Мертвого моря в Израиле

16.03.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фрагменты свитков с библейскими текстами нашли в районе Мертвого моря в Израиле

Фрагменты свитков с библейскими текстами 2000-летней давности обнаружили израильские археологи в пещерах в районе Мертвого моря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Управления древностей Израиля.

Специалисты Управления древностей вместе с волонтерами обследовали около 80 км пустынных пещер в Иудейской пустыне, операция велась при помощи дронов.

В результате были найдены скелет ребенка, захороненного 6000 лет назад, корзина, плетенная из растительных материалов, которой около 10,5 тыс. лет, и монеты. 

Фрагменты греческого свитка Книги двенадцати малых пророков были написаны двумя разными писцами. Специалисты реконструировали 11 строк текста из книг пророка Захарии и Наума и обнаружили неожиданные значительные расхождения с более поздними версиями этих отрывков.

Тело найденного захороненного около 6 тыс. лет назад ребенка 6–12 лет было завернуто в ткань и находилось в позе зародыша. А плетенная из растительного материала корзина может стать самым древним подобным предметом – девятым тысячелетием до нашей эры датируют ее археологи. 

Также были обнаружены и дополнительные предметы, оставленные предположительно еврейскими повстанцами, которые укрывались в пещерах: наконечники стрел и копий, тайник с монетами восстания, украшенными еврейскими символами, сандалии и гребни от вшей, фрагменты ткани.

Фото: Pixabay.com

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Фрагменты свитков с библейскими текстами 2000-летней давности обнаружили израильские археологи в пещерах в районе Мертвого моря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой...
 
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